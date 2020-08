O que foi o dadaísmo?

Em vez de criarem arte bela, os dadaístas preferiam traduzir a insanidade que viam no mundo.

Texto: Diogo Antônio Rodriguez | Edição de Arte: Daniela Tiemi | Design: Andy Faria | Ilustrações: Mauricio Planel



A

1ª Guerra Mundial foi um dos conflitos mais sangrentos da história e o primeiro a atingir uma escala mundial, o que chocou a todos. Em fevereiro de 1916, em Zurique, na Suíça, artistas e escritores tentavam entender o que estava acontecendo. Formaram um grupo e abriram o Cabaret Voltaire, um lugar onde podiam se expressar. Ali nasceu o dadaísmo.

EXPRESSANDO A LOUCURA

O escritor alemão Hugo Ball foi um dos líderes, organizando as atividades no Cabaret. Um dos temas recorrentes era a reação às instituições tradicionais, como governos, exércitos e políticos – vistos com desconfiança por terem gerado um conflito tão desumano. Em vez de criarem arte bela, os dadaístas preferiam traduzir a insanidade que viam no mundo.

O AVANÇO É UM ATRASO

Além de se oporem à guerra, eles criticavam a ciência – que deveria fazer o mundo evoluir, mas estava sendo usada para matar milhões. Também sobraram farpas para a própria arte. Segundo os adeptos do dada, ela estava enferrujada, presa às galerias e aos ideais de beleza ultrapassados. Outros alvos favoritos eram a sociedade, as autoridades e a Igreja.

Arte para todos

O mais importante não era criar objetos estéticos, mas passar ideias poderosas. Por isso, qualquer coisa poderia ser arte. Afastando-se da tradição, os adeptos usavam técnicas novas, como colagem e fotografia. Mas a mais icônica foi o “readymade”: a transformação de um objeto comum manufaturado em obra, ao tirá-lo do cotidiano e inseri-lo no ambiente artístico.

Continua após a publicidade

Uma obra privada

O francês Marcel Duchamp foi o primeiro a bolar um readymade. Pegou um mictório, virou-o de cabeça para baixo, assinou com um pseudônimo (R. Mutt) e o inscreveu em uma exposição em Nova York com o título Fonte. Era uma forma de perguntar: o que define algo como arte? Quem tem o poder de dizer o que pode ser considerado uma obra?

Esfaqueando dicionários

A aleatoriedade sempre teve um papel importante no dadaísmo. Vários membros deram explicações diferentes à origem do nome, por exemplo, mas a mais aceita diz que, em uma reunião no Cabaret, alguém enfiou uma faca em um dicionário francês-alemão. A palavra “atingida” foi “dada”, que significa cavalo de pau (o brinquedo) em francês.

Continua após a publicidade

Curto e grosso

O dadaísmo não era exatamente um movimento, com regras e diretores, mas um modo de expressão. E foi breve: acabou ainda em 1916, depois que o Cabaret fechou. Mas, mesmo assim, impactou toda a arte do século 20. Sua influência pode ser encontrada, por exemplo, na versão alemã do dadá em Berlim, no surrealismo, na pop art e no abstracionismo.

A revolução será televisionada

Seu legado também está presente na ampliação da linguagem artística. As videoinstalações, a mistura de diferentes mídias, a arte performática e outras formas criativas de criar experiências para o público também são consequências, diretas ou indiretas, do embalo dadaísta.

Os principais artistas

Hugo Ball (1886-1927), escritor e poeta alemão.

Continua após a publicidade

Principal obra: Gadji Beri Bimba (1917).

Raoul Hausman (1886-1971). Fotógrafo, pintor, escritor e escultor austríaco.

Principal obra: Cabeça Mecânica (1919-1920).

Continua após a publicidade

Hannah Höch (1889-1978). Alemã, pioneira da fotomontagem.

Principal obra: Golpe com uma Faca de Cozinha Dada na Última Cultura de Barriga de Cerveja da República de Weimar, na Alemanha (1919).

Max Ernst (1891-1976), pintor e escultor naturalizado francês.

Continua após a publicidade

Principal obra: Aquis Submersus (1919).

Marcel Duchamp (1886-1968). Pintor, escultor e artista francês.

Principal obra: Fonte (1917).