O retorno do 737 MAX

Software desgovernado

motor do 737 NG cabia embaixo da asa. O LEAP não. Ele tem um diâmetro maior, e ficava perto demais do solo. Para encaixá-lo devidamente no MAX, foi necessário puxar o LEAP um pouco mais à frente e um nível acima da asa. Mas isso alterou a aerodinâmica do avião. Em algumas manobras de teste, a aeronave experimentava uma enorme força G – tão alta que colocava em risco a integridade da fuselagem. O problema ocorria sobretudo em curvas ascendentes em alta velocidade – uma situação rara, que os passageiros dificilmente experimentam num voo comercial, mas que são exigidas nos treinamentos. Nesses casos, o avião também apresentava uma tendência maior que o normal para inclinar. Em níveis críticos de inclinação, o nariz empina, o ar deixa de fluir por cima das asas e o avião perde sustentação – entra em estol, no jargão dos aviadores. Em vez de subir, começa a cair com o nariz apontado para cima.

Quando pequenas mudanças físicas na fuselagem não resolveram o problema, a Boeing desenvolveu o agora famoso MCAS – sigla em inglês para Sistema de Aumento das Características de Manobra. O software de estabilização automática do ângulo de inclinação só seria acionado caso o jato enfrentasse uma força G muito alta e estivesse perto de entrar em estol. Como? Sem depender do comando do piloto, o MCAS giraria os flaps das asinhas da cauda (estabilizador horizontal, no jargão) para empurrar sutilmente o nariz do avião para baixo. O piloto mal perceberia a correção.

Só que os engenheiros da Boeing notaram que a perda de sustentação também acontecia em baixa velocidade – com alto ângulo de ataque, mas pouca força G. Para recuperar a sustentação em baixa velocidade, é preciso mais movimento na cauda. Então os engenheiros quadruplicaram a intensidade do MCAS, de 0,6 grau para 2,5 graus. Isso significa baixar o nariz do avião em 20 graus. Uma paulada. A equipe de engenharia também não impôs limites no MCAS. Assim, o software podia ser acionado quantas vezes entendesse necessário – uma autonomia desnecessária e arriscada. Bastavam duas ativações indevidas do MCAS para deixar o avião perigosamente inclinado para baixo.

Como se não bastasse, o MCAS ficou atrelado a um único sensor de ângulo de ataque – palheta de metal que fica no bico do avião. É ela que detecta a posição do jato em relação à linha do horizonte. Não fazia sentido. Afinal, a aeronave possui dois sensores, um de cada lado. Na aviação, a redundância é um fator de segurança primordial. Se uma peça falhar, sempre haverá outra reserva para garantir a funcionalidade do sistema. É assim com uma série de componentes do avião. Mas a Boeing não optou pelo resguardo no MCAS.

A omissão se revelou fatal. No primeiro acidente, um 737 MAX da Lion Air, uma companhia aérea da Indonésia, decolava normalmente, mas o painel indicava uma alta inclinação. O sensor recém havia sido trocado – e foi instalado incorretamente. Sem que os pilotos pudessem reconhecer o problema, o manche chacoalhou e os computadores de bordo acionaram o MCAS, fazendo o avião mergulhar em direção ao solo. O comandante tentou recuperar a aeronave descontrolada. Teoricamente, bastava cortar a energia do MCAS e pilotar o avião manualmente. Mas ele não sabia disso. Sempre que tentava empinar, o computador jogava o avião para baixo.

O piloto, desesperado, consultou o manual. Em vão, pois não havia explicação sobre o funcionamento do MCAS – outro erro da Boeing. Na verdade, a sigla só aparecia uma vez no documento – e apenas no glossário. Isso mesmo. Existia um termo no glossário que nem sequer era mencionado no manual do 737 MAX. Após seis minutos da decolagem e 26 ativações do MCAS, ao fim de uma luta exaustiva entre homem e máquina, o avião se espatifou no Mar de Java. Todas as 189 pessoas a bordo morreram.

À época, o acidente foi encarado como fatalidade. A Boeing insistia que o MAX era seguro. Cinco meses depois, porém, ficou difícil manter esse posicionamento. No domingo, 10 de março de 2019, um MAX da Ethiopian Airlines apresentou uma falha na decolagem. Nessa etapa de voo, o ângulo máximo do nariz de qualquer aeronave (pitch) fica entre 15 e 18 graus. Mas o sensor do MAX repentinamente acusou 75 graus – talvez porque algum pássaro tenha se chocado com a palheta indicadora no bico da aeronave, alterando sua posição. No painel, era como se o avião estivesse decolando na vertical, como um foguete.

Isso ativou o MCAS inadvertidamente por cinco vezes, até que os pilotos o desativassem. Mesmo assim, eles não conseguiram evitar o impacto. 157 pessoas morreram. Três dias depois da tragédia, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), órgão americano responsável pela certificação do 737 MAX, confirmou que o avião da Ethiopian repetiu o padrão do voo da Lion Air. Foi o suficiente para o jato ser banido: 387 aviões de 59 companhias aéreas ficaram suspensos de voar ao redor do mundo.