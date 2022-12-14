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História

A partida de futebol que foi cancelada devido à neblina – mas ninguém avisou o goleiro

O atleta Sam Bartram, do Charlton Athletic, passou 15 minutos atento e protegendo o gol com unhas e dentes. Só que não havia mais ninguém em campo.

Por Maria Clara Rossini 14 dez 2022, 14h53 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
O goleiro, Sam Bartram, em posição de defesa em frente ao gol.
 (Central Press/Getty Images)
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“Que a sua semana seja protegida de todo o mal assim como o goleiro da Croácia protegeu o gol contra o Brasil”. Esse é só um dos memes resultados da derrota do Brasil contra a Croácia na última sexta-feira (9). O mesmo poderia ser dito do goleiro de Marrocos contra Portugal na partida de sábado (10). O fato é que as defesas tiveram um papel importantíssimo nos resultados da Copa do Mundo de 2022.

Aproveitando o restinho de clima de mundial, vale contar a história de um goleiro tão dedicado quanto o croata e o marroquino. Sam Bartram jogou profissionalmente para o time de futebol inglês Charlton Athletic entre 1934 e 1956. Ele levantou da cama em plena tarde de natal – 25 de dezembro de 1937 – para defender seu time contra o Chelsea em uma partida do campeonato inglês.

A bola rolou na casa do time rival: o estádio Stamford Bridge, em Londres. Fazendo jus à fama, a cidade inglesa estava coberta por uma neblina espessa – mas o jogo começou normalmente. Cada time marcou um gol ao longo da partida, mas a situação ficou insustentável nos 16 minutos do segundo tempo: os jogadores mal conseguiam se ver, e a partida teve que ser interrompida.

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O juiz apitou e os jogadores saíram de campo. O problema é que o goleiro do Charlton não ouviu o som, que foi abafado pelos gritos da torcida. Ele permaneceu na posição sem enxergar o que estava rolando no meio de campo. “Fiquei subindo e descendo na linha do gol, feliz de saber que o Chelsea estava sendo ameaçado na outra metade”, escreve Bartram, em sua autobiografia. “Os garotos devem estar dando um baile”, pensou enquanto esperava a bola vir em sua direção.

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É claro que nada estava acontecendo do outro lado porque não havia jogo. O goleiro até foi à beirada da área de pênaltis para tentar ver alguma movimentação através da neblina, mas foi em vão.

15 minutos se passaram até que um policial encontrasse Bartram atento no gol. “O que você está fazendo aqui? O jogo parou há um quarto de hora. O campo está completamente vazio”. Foi só aí que o jogador entrou no vestiário e encontrou seu time de banho tomado, já com as roupas de ir para casa. A crise de riso foi inevitável.

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Memes à parte, Sam Bartram foi um jogador importante para o Charlton Athletics no século passado. Uma estátua em sua homenagem está na frente do estádio do time, conhecido como The Valley. O atleta morreu em 1981, aos 67 anos. Que os goleiros do Brasil joguem com a mesma garra e perseverança de Bartram nas próximas Copas do Mundo.

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