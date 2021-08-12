Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
História

Análise de raio-x revela composição das pedras de Stonehenge

Uma parte do núcleo de uma das rochas havia sido furtada em 1958. O fragmento foi devolvido em 2019, o que permitiu uma análise mais detalhada do monumento.

Por Luisa Costa 12 ago 2021, 19h38 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h37
Foto mostrando o Stonehenge no pôr-do-sol.
 (raduang/Getty Images)
Continua após publicidade
Análise de raio-x revela composição das pedras de Stonehenge Priorizar nos meus resultados Google

Existem poucos monumentos no mundo tão estudados quanto Stonehenge. Construído há cerca de 4,5 mil anos, o conjunto de pedras na Grã-Bretanha é um dos principais monumentos arquitetônicos da pré-história e concentra um grande esforço por parte de cientistas que estudam para entender o significado e a origem da estrutura. Mesmo assim, ainda há o que se descobrir sobre a construção. A mais nova descoberta é sobre a composição dos blocos de rocha que formam o monumento.

Pesquisadores fizeram uma análise geoquímica de um fragmento de rocha do Stonehenge que esteve perdido por muito tempo, mas reapareceu em 2019. As descobertas foram publicadas em um estudo na revista Plos One.

A história começa em 1958, quando aconteceu o monumento inglês estava sendo restaurado. Uma das pedras estava rachada e precisava de reforço. Ela foi perfurada para que os restauradores pudessem colocar uma haste de metal em seu núcleo.

Durante esse processo, um membro da empresa envolvida na restauração, chamado Robert Phillips, pegou um pedaço retirado do núcleo da rocha e o guardou para si como recordação. O fragmento ficou desaparecido até 2019, quando Robert devolveu a peça para a English Heritage, instituição responsável pelo patrimônio.

Siga
Continua após a publicidade

Atualmente, não é mais possível extrair amostras do monumento, e o pedaço que Robert guardou se tornou um objeto importante de estudo. Nesta pesquisa recente, os cientistas puderam realizar análises geoquímicas inéditas do fragmento de rocha.

Continua após a publicidade
Amostra de um pedaço de 7 centímetros de uma das pedras do Stonehenge.
O fragmento de núcleo de rocha do Stonehenge possui cerca de sete centímetros de comprimento e foi analisado a fundo pelos cientistas. (British Geological Survey/Reprodução)

“Fizemos uma tomografia computadorizada da rocha, utilizamos raios X, examinamos por meio de vários microscópios e analisamos sua sedimentologia e [composição] química”, afirmou David Nash, autor principal do estudo, à Live Science. Segundo o pesquisador, quase todas as técnicas utilizadas eram novas tanto para Stonehenge quanto para o estudo das rochas sarsen no Reino Unido.

Continua após a publicidade

As pedras sarsen são os blocos de arenito que constituem a estrutura do Stonehenge. Estudando o fragmento, os cientistas se surpreenderam ao descobrir que 99,7% da pedra era, na verdade, composta por quartzo. Minúsculos grãos desse mineral formam um “mosaico de cristais entrelaçados”, o que torna a rocha bastante resistente, como afirma Nash.

“Eu me pergunto se os construtores de Stonehenge poderiam saber algo sobre as propriedades dessa pedra – e não escolheram apenas os blocos maiores e mais próximos, mas também aqueles que tinham mais probabilidade de resistir à passagem do tempo”, diz ele. Algumas pedras de Stonehenge, inclusive, viajaram mais de 250 km para chegar à localização atual. Você lê mais sobre essa descoberta nesse texto.

Continua após a publicidade

A análise também revelou pistas sobre a idade dos sedimentos que constituem o bloco de rocha. Alguns foram depositados durante o Período Paleogeno, de 66 a 23 milhões de anos atrás; outros datam da era Mesozóica – de 252 a 66 milhões de anos atrás –, quando os dinossauros ainda eram protagonistas do planeta. Os grãos de rocha mais velhos que formam o fragmento remontam a 1,6 bilhão de anos.

Continua após a publicidade

Além do fragmento devolvido por Robert, os pesquisadores também analisaram outro núcleo de pedra. Ele também foi perfurado na restauração de 1958, mas só foi encontrado na coleção do Salisbury Museum, na Inglaterra, em 2019. Não se sabe como ou quando este fragmento chegou ao museu, e acredita-se que ele está incompleto. Ainda existe um terceiro fragmento perfurado durante a escavação, mas sua localização é mais um dos mistérios que existem em torno de Stonehenge.

Publicidade
TAGS:
ERA MESOZÓICA
Geologia
História
Inglaterra
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
RESTAURAÇÃO
stonehenge
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).