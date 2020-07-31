Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
História

Cocô fóssil de 14 mil anos é um dos restos humanos mais antigos das Américas

Arqueólogos mais conservadores consideram que a ocupação do Novo Mundo começou há 13 mil anos, mas fezes humanas petrificadas um milênio mais antigas contradizem essa versão.

Por Carolina Fioratti 31 jul 2020, 16h29 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h27
Cocô fossilizado de 14 mil anos entra para os vestígios mais antigos da humanidade na América do Norte
 (Cheng (Lily) Li / University of Copenhagen/Reprodução)
Continua após publicidade
Cocô fóssil de 14 mil anos é um dos restos humanos mais antigos das Américas Priorizar nos meus resultados Google

Há cerca de 13 mil anos, no final da última Era Glacial, os primeiros seres humanos chegavam à América do Norte. Pelo menos, é o que a maioria dos especialistas defende desde a década de 1930, após terem sido encontrados artefatos, como pontas de lança, produzidos por humanos em uma caverna no Novo México (EUA) nessa época. Por muito tempo, o povo de Clóvis – nome dado à etnia desses pioneiros – foi considerado o primeiro a habitar o continente. Eles teriam atravessado o estreito de Bering, na época uma passagem de terra que conectava a Rússia ao Alasca, para chegar ao seu destino.

No entanto, esse pioneirismo tem sido constantemente contestado por pesquisadores que divergem do consenso. 

Um estudo realizado pela Universidade de Newcastle, na Inglaterra, constatou que fezes de 14 mil anos encontradas nas cavernas de Paisley, no Oregon (EUA), eram resultado do metabolismo humano – e que portanto pertenciam à indivíduos que chegaram à América antes do povo de Clóvis.

As amostras de cocô fóssil, denominadas coprólitos (lithos é “pedra” em grego, e kopros você já pode deduzir) foram encontradas em 2007. Os cientistas já haviam constatado a presença de DNA humano nelas, mas lidavam com a descoberta de forma cética. Eles acreditavam que os achados poderiam ser apenas excrementos de animais que foram contaminados por material genético de Homo sapiens. O motivo da preocupação é que, de tempos em tempos, se forma um córrego na caverna em que o fóssil foi encontrado – e essa água pode facilmente ter adulterado os coprólitos. 

Siga

Para sanar as dúvidas, os pesquisadores de Newcastle aplicaram uma técnica que busca lipídios (que são, grosso modo, gorduras) nos coprólitos. Humanos e outros animais produzem tipos diferentes de lipídeos, e seria bem mais difícil contaminar as fezes com esse tipo de molécula do que com DNA. Calhou que, das 21 amostras de fósseis analisadas, 13 apresentaram resquícios de lipídeos humanos. Já a idade das fezes, de 14 mil anos, foi descoberta através da datação por isótopos de carbono

Continua após a publicidade

Apesar desses cocôs terem entrado para a lista de vestígios mais antigos da humanidade no Novo Mundo, outra descoberta recente indica que os seres humanos podem ter chegado à América do Norte muito (mas muito) antes disso. Pesquisadores da Universidade Autônoma de Zacatecas, no México, encontraram artefatos aparentemente produzidos por seres humanos em uma caverna chamada Chiquihuite que têm cerca de 33 mil anos.

Apesar disso, os arqueólogos não encontraram sinais de DNA humano em nenhuma parte do local, o que torna o estudo controverso. O estudo da dispersão da espécie humana pelo planeta é sempre motivo de muita disputa entre especialistas, que sustentam teses radicalmente diferentes conforme os ossos e artefatos que analisam. Você pode conferir mais sobre o caso nesta matéria da SUPER.

A pesquisa de Newcastle não pretende apenas datar a chegada do homem ao continente. Os arqueólogos têm um projeto maior em vista, que busca entender o comportamento humano do período. “Queremos saber mais sobre as próprias pessoas. Era uma época em que o ambiente era muito diferente e mudava rapidamente. Queremos saber como eles se adaptavam a essa mudança, o que comiam e como isso mudou com o tempo”, explicou em comunicado Lisa-Marie Shillito, líder da pesquisa.

Até o momento, na questão comportamental, as fezes encontradas na caverna deram apenas algumas dicas quanto a dieta de nossos ancestrais. Ao que tudo indica, os humanos primitivos se alimentavam de plantas, sementes, roedores e, ocasionalmente, mamutes. Quem diria que um pedaço de cocô teria potencial para mudar os rumos da história. 

Publicidade
TAGS:
AMÉRICA DO NORTE
arqueologia
cocô
fatos históricos
fóssil
humano
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).