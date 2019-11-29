Neandertais podem ter sido extintos por “má sorte”, diz estudo

Se hoje somos a única espécie humana no mundo, é porque nossos colegas do gênero Homo foram extintos há algum tempo. O Homo neanderthalensis é a espécie mais próxima geneticamente dos sapiens modernos – e também foi a que desapareceu mais recentemente.

É consenso entre os cientistas que os neandertais foram extintos há cerca de 40 mil anos, mas ninguém sabe como ou por que isso aconteceu. Uma das hipóteses mais bem aceitas diz que o Homo sapiens – sim, nós – teria exterminado o Homo neanderthalensis. As duas espécies entraram em contato 60 mil anos atrás, e 20 mil anos depois os neandertais já haviam sumido.

Não precisa se sentir culpado. Talvez os sapiens não tenham nada a ver com essa história. Uma nova pesquisa mostrou que apenas a miscigenação e variações normais nas taxas de nascimentos e mortes já podem ter sido suficientes para tirar os Neandertais do mapa.

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Os pesquisadores criaram um modelo de computador para simular em quanto tempo os neandertais teriam sido extintos levando em conta alguns fatores diferentes. O primeiro é o cruzamento com outros neandertais próximos geneticamente, ou seja, parentes.

Quando os neandertais e sapiens se encontraram, a população neandertal já estava extremamente reduzida, com apenas 10 ou 70 mil indivíduos. Assim, não seria muito difícil que eles acabassem tendo que se juntar com pessoas próximas, diminuindo a variabilidade genética e a capacidade de adaptação.

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Mesmo assim, apenas as relações consanguíneas não seriam suficientes para extinguir a espécie. Por isso, os cientistas consideraram um segundo fator: o efeito Allee. É um modelo que prevê alguns requisitos mínimos para uma população continuar crescendo. Ter uma quantidade limitada de parceiros e poucas pessoas para caçar e proteger as crianças já pode ser suficiente para desencadear uma sequência de eventos que leva à extinção da espécie.

Outra pesquisa deste ano já havia mostrado que uma pequena queda na taxa de fertilidade das mulheres neandertais já poderia ter levado a extinção da espécie em pouco tempo. Segundo o estudo, se houvesse uma queda em 2,7% na taxa de fertilidade, os neandertais levariam 10 mil anos para se extinguir.

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Ainda são necessários mais estudos antes de concluir a causa do desaparecimento da espécie, seja ela causada pelos humanos modernos ou não. “A extinção poderia ter acontecido de qualquer jeito. A principal conclusão de nosso trabalho é que os sapiens não seriam necessários para a extinção. É provável que tenha sido apenas má sorte” diz o pesquisador Krist Vaesen, que liderou o estudo.

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Para saber mais: Sapiens, Uma Breve História da Humanidade