Dentes de 4 mil anos revelam abrangência da peste bubônica pela Europa

A peste bubônica foi responsável por matar um terço da Europa no século 14. A doença infecciosa é causada pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida de roedores para humanos pela picada de pulgas infectadas.

A peste já existia da Europa há muito tempo: pesquisas mostram que ela já estava no continente no período neolítico, 5 mil anos atrás. Agora, um novo achado abrange sua área de incidência e revela um pouco mais sobre seu caminho.

Um grupo de pesquisadores analisou os dentes de 34 indivíduos enterrados em dois cemitérios do Reino Unido. Os dentes de duas crianças e uma mulher testaram positivo para o DNA de Y. pestis.

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A cepa britânica é compatível com outras encontradas no continente – uma forma da bactéria que ainda não tinha a mutação necessária para usar pulgas como vetores. Esta é a primeira evidência de que a Y. pestis tenha se espalhado da Europa continental para a Grã-Bretanha nessa época.

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A distância entre os dois cemitérios é grande, então os pesquisadores acreditam que a bactéria tenha se espalhado amplamente pela região. A confirmação não é uma surpresa, já que o contato entre o continente e a ilha já estava estabelecido nessa altura. Mesmo assim, os pesquisadores consideram impressionante que uma doença causada por roedores tenha migrado dessa forma.

A peste é uma doença antiga, mas que ainda está entre nós. A bactéria continua infectando ratos e pulgas ao redor do mundo, causando casos no continente africano e na China, por exemplo. A diferença é que, com o avanço dos conhecimentos médicos, é possível conter o seu impacto. Desde isolamento para os infectados até antibióticos que reduzem a taxa de morte, ela já não é mais tão devastadora assim.

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