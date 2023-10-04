Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
História

F. D. C. Willard: o gato que mais publicou artigos de física na história

Nos anos 1970, um gatinho siamês assinou dois artigos científicos – um com seu tutor, e outro sozinho. Conheça melhor essa história.

Por Maria Clara Rossini 4 out 2023, 17h39 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
1004_gatinho_layout_site
 (wikipedia/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
F. D. C. Willard: o gato que mais publicou artigos de física na história Priorizar nos meus resultados Google

Em 1975, o professor de física Jack H. Hetherington, da Universidade Estadual de Michigan (EUA), escreveu um artigo sobre o comportamento de átomos em diferentes temperaturas. O texto estava pronto para a publicação, mas Hetherington pediu para que um colega desse uma última olhada no artigo antes de submetê-lo ao Physical Review Letters, um dos periódicos mais prestigiados da área.

O colega encontrou um problema fatal no texto. Hetherington havia escrito todo o artigo na primeira pessoa do plural, utilizando “nós” (verbos conjugados como “concluímos”, “descobrimos” e assim por diante). E o físico assinava o texto sozinho, sem coautor. O periódico não aceitaria publicar a pesquisa dessa forma.

Hetherington não podia dar um CTRL-F e substituir todas as ocorrências da primeira pessoa do plural. Na verdade, ele havia feito o troço inteiro na máquina de escrever. O processo de reescrever o artigo demoraria pelo menos mais alguns dias.

Continua após a publicidade

O físico considerou que o artigo era muito importante para não ser publicado imediatamente (de fato, ele foi citado mais de 60 vezes nos anos seguintes). Restava, então, encontrar um coautor. Hetherington poderia ter pedido para que um colega assinasse junto, mas não queria ter seu nome vinculado à reputação de outra pessoa, já que isso poderia impactar sua imagem no futuro.

Siga
Continua após a publicidade

Então, o autor escolheu alguém que jamais lhe decepcionaria: seu gato siamês, Chester. Para não causar estranhamento, Hetherington trocou o nome para F. D. C. Willard. A sigla significa “Felix Domesticus, Chester”, enquanto “Willard” era o nome do pai do gato. No paper intitulado “Two-, Three-, and Four-Atom Exchange Effects in bcc ³He”, F. D. C. Willard aparece como membro do departamento de física da Universidade Estadual de Michigan. O artigo foi publicado na 35º edição do Physical Review Letters.

Depois da publicação

Hetherington já escreveu que, no geral, não sente remorso pelo que fez. Após a publicação do artigo, a verdadeira identidade de Willard nunca foi um segredo. Foi só questão de tempo até que colegas e outros pesquisadores descobrissem a brincadeira. O físico chegou a imprimir cópias do artigo e assiná-las – uma assinatura normal, e uma pata do gatinho.

Continua após a publicidade
Foto de um dos artigos do F. D. C. Willard assinado por ele.
(More Random Walks in Science/Google Books/Reprodução)

E a carreira do felino não parou por aí. F. D. C. Willard publicou outro artigo em 1980, desta vez no periódico La Recherche, em francês, chamado “L’hélium 3 solide: un antiferromagnétique nucléaire”. Esse foi por pura brincadeira mesmo. Hetherington sequer aparece como autor do artigo – embora provavelmente tenha ajudado o gato a escrever o texto.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
física
gato
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).