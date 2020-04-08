Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
História

Idade Média – Dois erros

Por que a imagem popular da Idade Média é tão distante da realidade?

Por Fábio Marton 8 abr 2020, 12h40 | Atualizado em 7 Maio 2020, 17h53
SI_Idade_Media_Introducao
 (Photo Josse/Leemage/Getty Images)
Continua após publicidade
Idade Média – Dois erros Priorizar nos meus resultados Google

Talvez você já tenha ouvido falar que a Idade Média teve sua reputação enlameada durante o Iluminismo. Que os pensadores que abririam caminho para o mundo científico atual, arrogantemente, fizeram pouco caso de uma época com muitos méritos esquecidos.

Mas enlamear a reputação da Idade Média data de bem antes do Iluminismo: é coisa da própria Idade Média. Em 1330, Petrarca afirmava que seus antecessores imediatos “eram cercados por trevas e tristeza profunda”. A “Idade das Trevas”, em sua opinião, era a que ele próprio estava vivendo, uma queda da glória dos antigos gregos e romanos. Falava principalmente da arte e da linguagem em si, o italiano vulgar em comparação com o nobre latim (em que ele escrevia). Ao mesmo tempo, acreditava estar na aurora de uma nova era.

A ideia de Petrarca invertia como a própria Idade Média, se é que é possível dizer isso, se via até então. As trevas eram os tempos do paganismo, antes da ascensão da Igreja. A queda de Roma era um infortúnio da Sexta Era, na classificação de Santo Agostinho, a era da revelação de Jesus, destinada a terminar com sua volta.

Petrarca é uma das figuras fundadoras do que viria a ser chamado de Renascença. O termo foi usado pela primeira vez em 1550, pelo historiador da arte Giorgio Vasari, e indica bem a atitude da época a respeito do que veio antes. A Renascença não foi de forma alguma um movimento antirreligioso: pelo contrário, a volta do antigo, visto como superior ao contemporâneo, foi patrocinada entusiasticamente pela Igreja, assim como ela patrocinara antes a volta da filosofia antiga.

Siga
Continua após a publicidade

Em países protestantes, essa visão se acirrou pelo fator religioso: toda a Idade Média era o período do domínio da Igreja Católica, que sucedera o cristianismo primitivo que inspirava os protestantes.

O Iluminismo, assim, herdou o anti-medievalismo renascentista e protestante e o amplificou, agora sim, com um viés religioso. O historiador Edward Gibbon, em seu clássico A História do Declínio e Queda do Império Romano, falou no “lixo da Idade das Trevas”. Kant, Voltaire, os grandes luminares da época, não mediam palavras para expressar seu desgosto com a “Era da Religião” em oposição à “Era da Razão” que com eles começava.

Continua após a publicidade

Mas foi ainda no Século das Luzes que surgiu a visão – também infiel à história – oposta. Em 1770, a 19 anos da Revolução Francesa, Johann Wolfgang Goethe narrava uma visita à Catedral de Estrasburgo e a grande injustiça que, acreditava, as pessoas de seu tempo faziam a uma obra tão impressionante. “Uma grande e completa impressão preencheu minha alma… Quantas vezes eu retornei para apreciar essa beleza terrena-celestial, para acolher o espírito de nossos irmãos mais velhos em seus trabalhos”, registrou em seu obscuro texto Von Deutscher Baukunst (“Sobre a Arquitetura Germânica”), em 1773.

SI_Idade_Media_Introducao_1
Caçada à Raposa (1387), do artista francês Miniard of Bearn (1331-1391). (Photo Josse/Leemage/Getty Images)
Continua após a publicidade

No ano seguinte, Goethe lançaria seu Sofrimentos do Jovem Werther, dando o pontapé inicial no que seria conhecido como Romantismo, o grande movimento artístico que dominaria o século 19. Seria o Romantismo a criar outra visão sobre a época, como um tempo de honra, glória e romance, sem os problemas vulgares do presente. Exaltava a Idade Média como mais nobre, autêntica, espontânea e intensa que o mundo racional e industrial moderno.

O Romantismo sairia de moda entre intelectuais no fim do século 19, entrando em seu lugar o realismo e, depois, o modernismo. Mas serviria de inspiração ao nacionalismo alemão, incluindo o nazismo e todas suas consequências. E acabaria resgatado outra vez, com um sentido completamente distinto, mas também pouco realista, pela contracultura: hippies, metaleiros e góticos. E, mais recentemente, de volta à visão nacionalista, a alt-right.

Continua após a publicidade

A visão popular, hollywoodiana, acaba sendo uma amálgama da ideia do Romantismo e do Iluminismo: tanto trevas, sujeira e superstição quanto um certo espírito nobre, honrado, aventureiro. E algo sem muito espaço para diversidade ou nuance.

A verdade não está no meio e historiadores contemporâneos buscam corrigir esses estereótipos, desfazendo interpretações baseadas em valores modernistas e antimodernistas. A Idade Média precisa ser entendida em seus próprios termos. Foi um período religioso e supersticioso, mas com um conceito firme de razão secular, e de imensas transformações, que entregaria algo que havia superado de muitas formas a Antiguidade: na arte, na tecnologia, no pensamento, na organização política. Um período com não poucas luzes e também de evolução, conflito de ideias e, principalmente, um dinamismo disruptivo, contrário ao retrato estático da imaginação romântica.

Publicidade
TAGS:
Idade Média
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).