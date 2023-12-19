Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 9,90/mês. Preço especial só hoje.
História

O festival com 1,5 milhão de balões que terminou em desastre

Em 1986, o Balloonfest, em Cleveland (EUA), tentou entrar para o livro dos recordes. No caminho, fechou aeroportos, estradas – e atrapalhou um resgate da guarda costeira. Entenda essa história.

Por Rafael Battaglia 19 dez 2023, 12h08 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h55
0912_balloonfest 86_2_layout_site
 (Bettmann / Colaborador/Getty Images)
Continua após publicidade
O festival com 1,5 milhão de balões que terminou em desastre Priorizar nos meus resultados Google

Cleveland é uma cidade de 370 mil habitantes no estado de Ohio, nos EUA. Fica no norte do país, ali na região dos Grandes Lagos, fronteira com o Canadá.

Após a Segunda Guerra Mundial, a cidade passou por um rápido crescimento econômico. O parque industrial aumentou – e a população também. Em 1950, a região metropolitana chegou a 918 mil pessoas (hoje, tem 1,7 milhão). Empresários diziam que Cleveland era a melhor cidade dos EUA, e ela ganhou o apelido de “All-American City” – uma maneira de dizer que ela reunia a essência do espírito americano.

A bonança estava por toda parte, mesmo. Os times de futebol americano, de hóquei e de beisebol viviam grande fase. Por conta disso, Cleveland ganhou outro apelido: a “Cidade dos Campeões”. E, no começo dos anos 1950, um radialista local cunhou o termo “rock n`roll – e seu trabalho foi importante para popularizar o gênero que, até então, era novidade.

(Essa história, aliás, fez com que Cleveland fosse considerada um dos berços desse estilo musical. Não à toa, a cidade abriga o Hall da Fama do Rock.)

Siga

Nos anos 1960, o crescimento desacelerou. Muitas pessoas foram morar no subúrbio (um fenômeno que aconteceu em todo os EUA, diga-se). Mas as que ficaram enfrentaram desemprego, sobretudo graças a reestruturações no setor do aço e no de construção de rodovias, nacos importantes da economia local.

Continua após a publicidade

Em 1969, uma mancha de óleo pegou fogo no meio do rio Cuyahoga, que corta a cidade. Não foi a primeira vez: era o 13º incêndio no Cuyahoga desde 1868. Cortesia do acúmulo de lixo tóxico (um desses fogaréus rolou em 1952 e foi capa da revista Time).

O incêndio de 1969 levou à criação de agências ambientais e de leis sobre a conservação de águas. Mas era tarde: o fogo virou piada nacional e serviu de símbolo para a má fase de Cleveland, que ganhou o infame apelido de “The Mistake of the Lake” (“o erro do lago”).

Nos anos seguintes, a situação não melhorou. A cidade entrou na década de 1980 com uma taxa de desemprego de 13,8% (muito por conta do fechamento de várias fábricas de aço). Uma taxa mais alta do que a nacional (8,1%). Vale lembrar que os EUA passavam por uma forte recessão, com inflação e desemprego elevados. Estava difícil ser um clevelandense.

Continua após a publicidade

A volta por cima – e os tais balões

A situação melhorou com o prefeito George Voinovich, que governou a cidade entre 1980 e 1989. Voinovich promoveu uma série de obras, como a construção de arranha céus, centros esportivos e culturais (o Hall da Fama do Rock abriu em 1983). A economia de Cleveland voltou nos eixos, e ela voltou a ser chamada de All-American City.

Com bons ventos soprando novamente, não faltaram iniciativas para celebrar a boa fase. Em 1986, uma delas partiu da United Way, uma ONG internacional que arrecada fundos para um sem-fim de causas. Na época, era a maior organização não-governamental nos EUA.

Nascia aí o Balloonfest 86‘, um festival em homenagem a Cleveland – com 1,5 milhão de balões. A ideia não veio do nada: um ano antes, em 1985, a Disney havia batido o recorde mundial de lançamento simultâneo de bexigas na comemoração do 30º aniversário de seu parque na Califórnia.

Continua após a publicidade

O plano, então, era ultrapassá-la.

O Balloonfest envolveu seis meses de planejamento. Cada US$ 1 doado para a United adicionava dois balões para a contagem. O objetivo era juntar dois milhões de bexigas – mas a organização o evento reuniu no final exatos 1.429.643.

Continua após a publicidade

Levou seis horas até que os 2,5 mil voluntários (na sua maioria, adolescentes) enchessem as bexigas – o que rendeu a eles muitas bolhas nas mãos. O trabalho rolou na Public Square, praça no centro de Cleveland. Uma vez prontos, os balões de hélio subiam e ficavam presos numa rede de 3,5 mil metros quadrados – feita pela mesma empresa que criou as redes de carga dos ônibus espaciais da Nasa.

foto em preto e branco da rede cheia de balões

Um estouro – no mau sentido

Em 27 de setembro, mais de 100 mil pessoas se reuniram na praça para acompanhar o lançamento dos balões, que também recebeu extensa cobertura da mídia. Uma tempestade na noite anterior, aliada ao clima incerto, fez a organização antecipar o evento em algumas horas.

Continua após a publicidade

As bexigas foram soltas às 13h50. Logo de cara, elas engoliram a Terminal Tower, um prédio de 235 metros. A viagem dos balões seria longa. Eles poderiam alcançar até 10 quilômetros de altitude antes de explodirem (a pressão atmosférica diminui lá em cima, o que permite ao hélio dentro da bexiga se expandir). Ou continuariam voando baixo até murcharem (as moléculas de hélio conseguem atravessar o plástico).

Nada disso aconteceu. O enxame de balões deu de cara com uma massa de ar frio – e mais chuva. As bexigas, então, acabaram descendo antes do previsto, no perímetro urbano de Cleveland. E isso causou uma série de problemas.

O aeroporto da cidade precisou fechar uma de suas pistas, e houve batidas em rodovias de motoristas que tentavam desviar dos balões – e foi preciso uma escavadeira para limpar as vias.

balões, já soltos, passam por um prédio de cleveland

60% das bexigas foram parar no Lago Erie (fronteira entre EUA e Canadá). O acúmulo de plástico, claro, colocou em risco a vida marinha. Mas não só: os balões coloridos atrapalharam uma tentativa de resgate da guarda costeira.

Na noite anterior ao Balloonfest, dois pescadores, Raymond Broderick e Bernard Sulzer, desapareceram devido à forte chuva que caiu sob Cleveland. Na manhã seguinte, as autoridades encontraram o barco e alguns equipamentos da dupla. E organizaram uma missão para tentar encontrá-los.

“Você pode imaginar tentar encontrar alguém flutuando por aqui, ou mesmo avistar um colete salva-vidas, com todos esses balões na água?”, descreveu um repórter que acompanhou o caso. Dois dias depois, os guardas encerraram as buscas; os corpos dos pescadores foram encontrados após duas semanas, na margem do rio.

O Balloonfest rendeu à Union Way várias indenizações. Um fazendeiro, por exemplo, pediu US$ 100 mil: os balões teriam assustado os seus cavalos, que acabaram sofrendo ferimentos permanentes. A esposa de um dos pescadores mortos processou a United em US$ 3,2 milhões. O valor final do acordo não foi revelado.

O festival de Cleveland se tornou o maior lançamento simultâneo de balões. Mas por pouco tempo: o Guinness deixou de avaliar esse recorde. Que bom: como vimos, lançar milhares de toneladas de plástico no céu definitivamente não é uma boa ideia.

Publicidade
TAGS:
EUA
História
Sociedade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e ATÉ 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. No centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico. À direita, capas de revistas como Veja e Hollywood, e uma mulher sorrindo, segurando um cartão de crédito. Uma faixa laranja diagonal informa 1 ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).