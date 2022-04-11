O segredo mais bem guardado dos Kennedys

Até hoje há uma aura de fascínio e encantamento envolvendo a família Kennedy. O clã sempre esteve em posições proeminentes da política americana, e lembrava uma realeza num país republicano. Uma pesquisa de 2018 da Universidade da Virgínia, com 1.004 adultos, apontou o que o mundo já desconfiava: John Kennedy (1917–1963) foi o presidente mais amado da história do país. Um pouco mais novo que ele, Bobby Kennedy foi um senador popular dos EUA e se preparava para suceder o irmão no posto mais importante da nação, também pelo Partido Democrata, quando teve o mesmo destino de Jack: foi assassinado a tiros.

Os Kennedys eram o retrato do que toda família americana gostaria de ser em meados do século 20: eles eram todos lindos, extraordinariamente ricos, se comunicavam bem, tinham vocação para a liderança.

Ou quase todos.

Rose Marie (1918–2005), mais chamada de Rosemary, era a terceira dos nove filhos de Joseph Patrick Kennedy, o político e homem de negócios que iniciou essa dinastia. Ela era só um ano mais nova que John, o futuro presidente, mas, naquele grupo de líderes e predestinados, acabou sendo tratada como um patinho feio. Não no sentido estético da coisa – até porque era considerada muito bonita, até para os altos padrões da família. O problema estava em sua mente.

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Dificuldade de aprendizado

Quando ainda era um neném, Rosemary demoraria mais que o normal para ficar sentada sozinha, engatinhar, andar e falar. Até aí, tudo bem: meninas e meninos têm ritmos diferentes de desenvolvimento.

Mas o período de Rose no jardim da infância trouxe a verdade que seus pais temiam. Os professores logo perceberam que ela era atrasada em relação aos coleguinhas de 5 anos. Tinha dificuldade de aprendizado, escrevia da direita para a esquerda, não gostava de esportes. Era mais devagar em todas as atividades. Um teste de QI confirmaria o que seus mestres apontavam. E isso foi uma decepção, principalmente para seu pai.

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Para Joe Kennedy, a filha se tornaria um embaraço. Ele se sentia envergonhado com a presença dela em meio às ocasiões em que misturava sua família com autoridades e gente graúda do meio político. Não queria que ninguém soubesse que uma Kennedy tinha algum tipo de deficiência intelectual, ainda que leve.

Aliás, o grau de sua deficiência é complicado de determinar hoje, já que os Kennedys primeiro negaram que a menina fosse diferente, depois trataram de varrer sua diferença para debaixo do tapete.

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Isolada do mundo

Escondida da sociedade, Rosemary era transferida de colégios internos com frequência, sempre que seu pai concluía que os novos professores não fariam o milagre de transformá-la no expoente de brilho intelectual característico da família. Isso foi tornando a adolescente cada vez mais isolada dos irmãos, solitária e infeliz. Como demonstra esta carta enviada por ela ao pai, quando tinha 16 anos: “Querido papai, eu tive um sábado adorável. Muito obrigada por ter vindo me ver. Eu faço qualquer coisa para deixá-lo feliz. Detesto desapontá-lo, com qualquer coisa. Volte logo. Me sinto muito sozinha todos os dias. Até breve (eu espero).”

A situação piorou quando a menina virou mulher: Rose se revoltou contra tanta superproteção e por se sentir escondida. E essa rebeldia começou a parecer perigosa para a imagem de “perfeição” dos Kennedys. Rosemary passou a arremessar objetos no chão com frequência, queria sair sozinha à noite. Fugia. E os pais temiam a “desgraça” absoluta: que sua filha engravidasse na rua.

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Até que o patriarca encontrou uma saída radical. Escondido da esposa, levou a filha, de apenas 23 anos, para os cuidados de Walter Freeman, o maior propagador de uma técnica cirúrgica tão invasiva quanto chocante: a lobotomia.

Assassinato cognitivo

Entre os anos 1930 e 1950, Freeman ficou famoso pelo método de martelar um picador de gelo sobre o globo ocular do paciente, crânio adentro, até separar as vias que ligam os lobos frontais a outras regiões do cérebro. Supostamente, o processo acabaria por acalmar pessoas hiperativas, bipolares ou depressivas

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Em 1941, ele realizou o procedimento na filha de Joseph Kennedy. Perfurou o topo da cabeça da jovem e foi fazendo cortes em seu cérebro enquanto ela permanecia acordada, apenas com o efeito de um tranquilizante. Solicitava que Rose recitasse algo ou cantasse uma canção, ou contasse de trás para a frente, enquanto continuava perfurando sua cabeça. Quando ela deixou de entender seus pedidos, o médico parou de furar.

Rosemary Kennedy saiu da cirurgia incapaz de pronunciar mais do que poucas palavras. Perdeu toda a capacidade mental e o equilíbrio dos movimentos. Jamais saiu desse estado, o que, em vez de melhorar, só agravou a relação com a família. Sua mãe se recusou a vê-la por duas décadas. O pai nunca mais a encontrou.

O Nobel mais equivocado da história

A crueldade de Joseph Kennedy, aos olhos de hoje, não tem desculpa. Talvez não tenha em qualquer período da humanidade. Mas podemos pensar num atenuante: na época, a lobotomia estava na moda. Walter Freeman tinha até um “lobotomóvel”, que usava para viajar pelos Estados Unidos, operando pessoas e divulgando suas técnicas.

E o sucesso do procedimento não foi só comercial. A comunidade científica também chegou a aplaudi-la. Em 1949, o neurologista português António Egas Moniz ganhou o Nobel de Medicina “pela descoberta do valor terapêutico da leucotomia em certas psicoses”. Leucotomia era o nome original da lobotomia.

Entre os enganos do Instituto Karolinska – a universidade sueca que escolhe o vencedor do prêmio mais desejado por cientistas do mundo todo –, esse teve consequências gravíssimas, pois dava aval a um método medieval incapacitante, hoje amplamente condenado.

E que acabou com qualquer possibilidade de a irmã de John Fitzgerald Kennedy existir e funcionar com a dignidade que qualquer ser humano merece.