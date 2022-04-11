Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
História

O segredo mais bem guardado dos Kennedys

Rose Marie, irmã do presidente John Kennedy, sofreu uma lobotomia a mando do pai. Virou um zumbi aos 23 anos – e foi escondida pela família.

Por Alexandre Carvalho 11 abr 2022, 20h03 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h43
Montagem de fotos de John Kennedy e sua irmã Rosemary.
 (Bettmann/Mirrorpix/Getty Images)
Continua após publicidade
O segredo mais bem guardado dos Kennedys Priorizar nos meus resultados Google

Até hoje há uma aura de fascínio e encantamento envolvendo a família Kennedy. O clã sempre esteve em posições proeminentes da política americana, e lembrava uma realeza num país republicano. Uma pesquisa de 2018 da Universidade da Virgínia, com 1.004 adultos, apontou o que o mundo já desconfiava: John Kennedy (1917–1963) foi o presidente mais amado da história do país. Um pouco mais novo que ele, Bobby Kennedy foi um senador popular dos EUA e se preparava para suceder o irmão no posto mais importante da nação, também pelo Partido Democrata, quando teve o mesmo destino de Jack: foi assassinado a tiros. 

Os Kennedys eram o retrato do que toda família americana gostaria de ser em meados do século 20: eles eram todos lindos, extraordinariamente ricos, se comunicavam bem, tinham vocação para a liderança. 

Ou quase todos. 

Rose Marie (1918–2005), mais chamada de Rosemary, era a terceira dos nove filhos de Joseph Patrick Kennedy, o político e homem de negócios que iniciou essa dinastia. Ela era só um ano mais nova que John, o futuro presidente, mas, naquele grupo de líderes e predestinados, acabou sendo tratada como um patinho feio. Não no sentido estético da coisa – até porque era considerada muito bonita, até para os altos padrões da família. O problema estava em sua mente. 

Siga
Continua após a publicidade

Dificuldade de aprendizado

Quando ainda era um neném, Rosemary demoraria mais que o normal para ficar sentada sozinha, engatinhar, andar e falar. Até aí, tudo bem: meninas e meninos têm ritmos diferentes de desenvolvimento.

Mas o período de Rose no jardim da infância trouxe a verdade que seus pais temiam. Os professores logo perceberam que ela era atrasada em relação aos coleguinhas de 5 anos. Tinha dificuldade de aprendizado, escrevia da direita para a esquerda, não gostava de esportes. Era mais devagar em todas as atividades. Um teste de QI confirmaria o que seus mestres apontavam. E isso foi uma decepção, principalmente para seu pai.

Continua após a publicidade

Para Joe Kennedy, a filha se tornaria um embaraço. Ele se sentia envergonhado com a presença dela em meio às ocasiões em que misturava sua família com autoridades e gente graúda do meio político. Não queria que ninguém soubesse que uma Kennedy tinha algum tipo de deficiência intelectual, ainda que leve. 

Aliás, o grau de sua deficiência é complicado de determinar hoje, já que os Kennedys primeiro negaram que a menina fosse diferente, depois trataram de varrer sua diferença para debaixo do tapete.

Continua após a publicidade

Isolada do mundo

Escondida da sociedade, Rosemary era transferida de colégios internos com frequência, sempre que seu pai concluía que os novos professores não fariam o milagre de transformá-la no expoente de brilho intelectual característico da família. Isso foi tornando a adolescente cada vez mais isolada dos irmãos, solitária e infeliz. Como demonstra esta carta enviada por ela ao pai, quando tinha 16 anos: “Querido papai, eu tive um sábado adorável. Muito obrigada por ter vindo me ver. Eu faço qualquer coisa para deixá-lo feliz. Detesto desapontá-lo, com qualquer coisa. Volte logo. Me sinto muito sozinha todos os dias. Até breve (eu espero).”

A situação piorou quando a menina virou mulher: Rose se revoltou contra tanta superproteção e por se sentir escondida. E essa rebeldia começou a parecer perigosa para a imagem de “perfeição” dos Kennedys. Rosemary passou a arremessar objetos no chão com frequência, queria sair sozinha à noite. Fugia. E os pais temiam a “desgraça” absoluta: que sua filha engravidasse na rua. 

Continua após a publicidade

Até que o patriarca encontrou uma saída radical. Escondido da esposa, levou a filha, de apenas 23 anos, para os cuidados de Walter Freeman, o maior propagador de uma técnica cirúrgica tão invasiva quanto chocante: a lobotomia.  

Assassinato cognitivo

Entre os anos 1930 e 1950, Freeman ficou famoso pelo método de martelar um picador de gelo sobre o globo ocular do paciente, crânio adentro, até separar as vias que ligam os lobos frontais a outras regiões do cérebro. Supostamente, o processo acabaria por acalmar pessoas hiperativas, bipolares ou depressivas

Continua após a publicidade

Em 1941, ele realizou o procedimento na filha de Joseph Kennedy. Perfurou o topo da cabeça da jovem e foi fazendo cortes em seu cérebro enquanto ela permanecia acordada, apenas com o efeito de um tranquilizante. Solicitava que Rose recitasse algo ou cantasse uma canção, ou contasse de trás para a frente, enquanto continuava perfurando sua cabeça. Quando ela deixou de entender seus pedidos, o médico parou de furar. 

Rosemary Kennedy saiu da cirurgia incapaz de pronunciar mais do que poucas palavras. Perdeu toda a capacidade mental e o equilíbrio dos movimentos. Jamais saiu desse estado, o que, em vez de melhorar, só agravou a relação com a família. Sua mãe se recusou a vê-la por duas décadas. O pai nunca mais a encontrou. 

O Nobel mais equivocado da história

A crueldade de Joseph Kennedy, aos olhos de hoje, não tem desculpa. Talvez não tenha em qualquer período da humanidade. Mas podemos pensar num atenuante: na época, a lobotomia estava na moda. Walter Freeman tinha até um “lobotomóvel”, que usava para viajar pelos Estados Unidos, operando pessoas e divulgando suas técnicas.

E o sucesso do procedimento não foi só comercial. A comunidade científica também chegou a aplaudi-la. Em 1949, o neurologista português António Egas Moniz ganhou o Nobel de Medicina “pela descoberta do valor terapêutico da leucotomia em certas psicoses”. Leucotomia era o nome original da lobotomia.

Entre os enganos do Instituto Karolinska – a universidade sueca que escolhe o vencedor do prêmio mais desejado por cientistas do mundo todo –, esse teve consequências gravíssimas, pois dava aval a um método medieval incapacitante, hoje amplamente condenado. 

E que acabou com qualquer possibilidade de a irmã de John Fitzgerald Kennedy existir e funcionar com a dignidade que qualquer ser humano merece.  

Publicidade
TAGS:
cirurgias
História da medicina
John F. Kennedy
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).