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História

Parte do Muro de Berlim é demolida para dar lugar a condomínios de luxo

Pedaço de 60 metros, construído para reforçar a divisão da cidade, era um dos maiores ainda de pé.

Por Carolina Fioratti 8 abr 2020, 17h07 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h24
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 (picture alliance/Superinteressante)
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Do dia para a noite, uma seção de 60 metros do Muro de Berlim, localizada no bairro de Pankow, foi ao chão para dar espaço a condomínios de luxo. Apesar da Fundação do Muro de Berlim (responsável pela preservação da área) afirmar que não sabia do procedimento, o vereador da cidade Vollrad Kuhn disse que a demolição já estava prevista.

A parte destruída fazia parte do Hinterland Mauer, parede interna que foi instalada na década de 1970 para reforçar a primeira barreira, construída em 1961. A intenção era impedir que os refugiados que passavam pelo primeiro muro chegassem aos trens que levavam para Estetino, na Polônia. Diferente da East Side Gallery, o pedaço não era considerado monumento histórico, logo não era tombado. Não era muito famoso – apenas moradores do bairro e alguns grafiteiros davam atenção ao espaço. 

Mas a Fundação do Muro de Berlim e o Museu da RDA (Alemanha Oriental) consideravam o local importante, pois ele continha um dos maiores pedaços do muro ainda de pé. No aniversário de 30 anos da queda do muro, em 2019, disseram estar trabalhando para manter a seção preservada. Infelizmente, não conseguiram.

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Ainda restam 24 quilômetros de muro erguido, grande parte considerada de importância histórica. Mas algumas áreas, como essa de Pankow, acabaram esquecidas nos subúrbios, tomadas por plantas e grafites. 

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O Muro de Berlim foi derrubado em 9 novembro de 1989. Ele dividia a cidade entre a parte ocidental e oriental. Quem estava do lado ocidental podia passar para o outro lado, mas o contrário era proibido. Até que chegou um comunicado confuso da Alemanha Oriental que parecia liberar as viagens do lado oriental para o ocidental. Então, milhões de moradores correram para o muro, atacando-o com ferramentas e levando-o ao chão.

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