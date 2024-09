Qual é a verdadeira aparência dos anjos, segundo a Bíblia

Quando você ouve a palavra “anjo”, qual é a imagem que vem à sua cabeça? Provavelmente um bebê fofo e rechonchudo com asas e cabelo loiro encaracolado, bem Turma da Mônica. Se você gosta de anime, talvez seja um dos monstros gigantes e bizarros de Neon Genesis Evangelion.

Talvez você já tenha visto na internet que a representação da Turma da Mônica dos anjos não está com nada. As redes sociais popularizaram uma representação bastante diferente desses seres, apelidada de “biblically accurate angels” – algo como “anjos biblicamente corretos” em português. Seriam criaturas bastante impressionantes: cheios de asas, cobertos de olhos e que às vezes têm o formato de várias rodas entrelaçadas.

Mas os “anjos biblicamente corretos” estão realmente de acordo com as descrições da Bíblia? Mais ou menos. A gente te explica.

Corretos? Depende

Na Bíblia Hebraica, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, a figura do anjo está associada à palavra hebraica malakh, que normalmente é traduzida como “mensageiro”. “Os anjos são descritos como intermediários entre o céu e a terra”, explica Lucas Iglesias, doutor em Estudos Judaicos pela USP. A mesma palavra pode ser traduzida fazendo referência a um mensageiro humano ou a um ser sobrenatural. Tudo depende do contexto.

Esses anjos recebem diferentes nomes no Antigo Testamento: arcanjo, querubim e serafim são alguns dos tipos mencionados, mas não se sabe muita coisa sobre as funções e a hierarquia desses seres. Alguns deles, como os serafins (o “im” representa plural no hebraico antigo, então em português a palavra vira um plural do plural engraçado), só aparecem uma vez na Bíblia, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías.

Continua após a publicidade

A aparência desses seres varia bastante de um relato bíblico para o outro. Não há um padrão muito óbvio de identificação, tipo “todo anjo tem asas”. “Alguns anjos se manifestam a personagens bíblicas com aparências humanas”, explica Iglesias, fazendo referência ao caso de Gênesis 18, quando o patriarca Abraão recebe alguns anjos viajantes para comer na sua casa.

Às vezes, mesmo com a aparência humana, o texto bíblico parece indicar que era de se esperar que as pessoas ali percebessem que não era só um ser humano normal. Por exemplo, em Juízes 13, a esposa de Manoá parece reconhecer o anjo, mas ele só enxerga um cara normal.

Ou seja, anjos podem ter aparência humana normal na Bíblia Hebraica. Mas e os “biblicamente corretos”? Eles são invenções do TikTok?

Continua após a publicidade

Não exatamente. Esses seres de aparência exótica existem, mas só aparecem em livros proféticos. Em Ezequiel 1, os querubins têm quatro rostos: de humano, leão, boi e águia. Eles também têm quatro asas, pés de bezerro e pareciam brasas de fogo. O profeta parece ficar sem palavras para descrever esses seres, usando as expressões “como”, “semelhante a” e “com a aparência”. Ele também usa vários termos que indicam brilho e luz, com assombro pelo que está vendo.

Quando Ezequiel está descrevendo os querubins, ele também fala de rodas que pareciam estar uma dentro da outra. Elas têm aros altos e andam em volta dos anjos. A parte que aparece na maioria das representações de “anjos biblicamente corretos” é que elas são cobertas de olhos, mas o texto não deixa claro se essas rodas são anjos ou não.

Já os serafins têm seis asas: duas cobrem os pés, duas cobrem a face e duas são usadas para voar. Eles aparecem louvando a Deus, mas a descrição não vai muito além disso.

“Muito embora nos cause estranheza tal relato, muitos seres com características semelhantes podem ser encontrados na iconografia do Antigo Oriente Próximo”, explica Iglesias.

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

E o anjinho loirinho?

No Novo Testamento, a situação é parecida: ángelos (Άγγελος) significa mensageiro, e pode se referir tanto a seres humanos com essa função como a anjos, mesmo. Aqui, as descrições impressionantes de “anjos biblicamente corretos” dão lugar para outras características.

“Aparência humana, capacidade de voar e vestimentas que apontam para pureza são as marcas fundamentais dos anjos no Novo Testamento”, explica o professor de Estudos Clássicos e doutor pela UFF Brian Kibuuka. As descrições apontam para um caráter divino, com muito brilho e fulgor, e as vestes simbólicas brancas aparecem bastante em livros como o Apocalipse.

Mas se os anjos do Novo Testamento parecem pessoas normais, por que os anjos da cultura pop são bebês loiros?

“A visão popular do anjo remonta à Renascença italiana, com aparência infantil, cabelos encaracolados e loiros”, explica Kibuuka. A figura de Eros, deus da mitologia grega ligado a Afrodite, começou a ser associada com o conceito de anjo nessa época.

Esse pequeno ser alado – que na mitologia romana virou o Cupido – aparece nas pinturas com cabelos e olhos claros e corpo geralmente rechonchudo. Essa mistureba de imagens greco-romanas com conceitos cristãos é o arroz com feijão da arte renascentista, que retoma os clássicos da arte ocidental num contexto onde a arte é produzida, principalmente, para a Igreja Católica.

Um exemplo disso é a Madona Sistina, de Rafael Sanzio, pintada em 1512. Dois anjinhos entediados aparecem como espectadores da cena:

Continua após a publicidade

“Como essas representações se deram num campo artístico europeu, isso acabou migrando para outros contextos a partir da expansão cristã junto da colonização”, explica Kibuuka.

Essa acabou virando a imagem definitiva dos seres angelicais, um mix de características gregas, romanas e cristãs. A hegemonia foi tão grande que várias pessoas se sentiram na obrigação de dizer que os “anjos biblicamente corretos” são de outro jeito. Mas a real é que a aparência dos anjos na Bíblia é variada, com espaço para figuras antropomórficas e híbridos de animais com quatro cabeças e quatro asas. Os mensageiros vêm em muitos formatos.