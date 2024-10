Quando foi a última vez que a Antártida ficou sem gelo?

A Antártida, hoje coberta por uma espessa camada de gelo, nem sempre foi assim. Há milhões de anos, o continente era verdejante, com uma rica biodiversidade, incluindo dinossauros. Mas já faz pelo menos 34 milhões de anos de anos que o continente tem essa cara congelada que conhecemos.

Essa transformação radical começou quando a Antártida se separou da Pangeia, há cerca de 180 milhões de anos. Nessa transição entre as eras do Eoceno e Oligoceno, a temperatura terrestre era 8ºC mais alta do que hoje em dia. O que transformou essas temperaturas e transformou a Antártida no continente gelado que conhecemos hoje foi a passagem do planeta da fase climática conhecida como Greenhouse Earth para a Icehouse Earth.

Durante a maior parte da sua história, a Terra esteve em uma fase de Greenhouse. Por causa da intensa atividade vulcânica e do movimento das placas tectônicas, as concentrações de dióxido de carbono (CO₂) eram de três a cinco vezes maiores, e a temperatura também era mais alta.

Nesse período, mesmo a Antártida, localizada em uma posição muito diferente da atual, tinha um clima muito mais quente, permitindo a existência de vegetação abundante e uma fauna diversificada. A transição para um mundo dominado pelo gelo foi gradual, mas profunda. O continente ainda tem vestígios de sua vegetação antiga, como líquens e musgos que crescem nos curtos verões.

A fase de Icehouse, que começou há 34 milhões de anos, dura até hoje e foi responsável pela transformação da Antártida. O continente passou a ser dominado por camadas de gelo que hoje atingem até quatro quilômetros de espessura. Os dois principais fatores foram a diminuição do CO₂ na atmosfera e o movimento dos continentes – foi aí que a Antártida se separou da América do Sul e da Oceania.

O período em que vivemos, de Icehouse, é uma exceção na história geológica terrestre. “É raro ter glaciação em um dos hemisférios, e raríssimo ter nos dois”, diz Jefferson Cardia, vice-presidente do Comitê Científico de Pesquisas Antárticas, em entrevista para a reportagem da Super “Quando a Antártida era verde: conheça o passado do continente gelado”.

Mas não confunda: a Icehouse, vale lembrar, não tem nada a ver com as “eras do gelo”. O que nós (e as animações) conhecemos como eras do gelo são os períodos interglaciais, que ocorrem em intervalos bem menores – o último, por exemplo, terminou há 18 mil anos. Já as fases de Greenhouse e Icehouse, duram dezenas de milhões de anos e transformam o clima de formas consistentes e duradouras.

