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História

Terremoto na Turquia destrói castelo construído pelo Império Romano no século 2

Nesta segunda (6), paredes do Castelo Gaziantep caíram em efeito dominó. O edifício é um Patrimônio Mundial da Unesco e ganhou a forma atual na época do Império Bizantino.

Por Luisa Costa 6 fev 2023, 15h04 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h51
Fotografia do Castelo de Gaziantep danificado após o terremoto de magnitude 7,4.
 (Anadolu Agency/Getty Images)
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Nesta segunda-feira (6), um tremor de magnitude 7,8 atingiu a região central da Turquia e o noroeste da Síria. Foi o pior terremoto desde 1939 na região: ele causou mais de 2 mil mortes, deixou 5 mil pessoas feridas e outras milhares desaparecidas. Só na Turquia, mais de 1,7 mil edifícios de 10 cidades ficaram danificados – inclusive construções históricas, patrimônios culturais de valor inestimável.

É o caso do Castelo Gaziantep, um Patrimônio Mundial da Unesco, localizado na cidade homônima no sudeste da Turquia. Trata-se de um castelo construído pelo Império Romano como torre de vigia, entre os séculos 2 e 3. Enquanto os romanos são responsáveis pelo edifício central, algumas partes do Castelo Gaziantep são ainda mais antigas – elas seriam obra dos hititas, povo que apareceu na Anatólia lá em 2 mil a.C. e se tornou uma potência do Oriente Médio em aproximadamente 1340 a.C.

O trabalho dos romanos foi central na construção do castelo. Mas também rolaram reformas durante o reinado do imperador bizantino Justiniano de 527 a 565, conhecido como “Arquiteto dos Castelos”. O conjunto de edifícios foi ampliado e fortalecido, ganhando a forma atual – que hoje atrai turistas para Gaziantep e abriga o Museu do Panorama de Defesa e Heroísmo de Gaziantep.

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O Castelo Gaziantep antes da destruição causada pelo terremoto, em um dia ensolarado, com céu azul.
O edifício central do Castelo Gaziantep foi construído pelos romanos entre o século 2 e 3. (Izzet Keribar/Getty Images)

Hoje, partes das paredes de pedra do castelo caíram em efeito dominó. “Alguns dos baluartes nas partes leste, sul e sudeste do histórico Castelo de Gaziantep, no distrito central de Şahinbey, foram destruídos pelo terremoto”, segundo a agência de notícias estatal turca Anadolu. 

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Os destroços dos baluartes ficaram espalhados nas ruas em volta do castelo, assim como as grades de ferro que o rodeavam. A parede de contenção ao lado do castelo também desabou, e grandes rachaduras ficaram nos baluartes que não vieram ao chão.

Destroços de pedras pelo chão, detalhando mais o estrago causado pelo terremoto.
O castelo histórico ficou danificado depois do pior terremoto desde 1939 na região. (Anadolu Agency/Getty Images)
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Ao lado do Castelo Gaziantep, existe outro edifício histórico: a Mesquita Şirvani, supostamente construída no século 17. A cúpula e a parede ao leste da mesquita também ruíram parcialmente depois do terremoto que aconteceu nesta segunda-feira. Este rastro de destruição gerou temores de que outros monumentos na Turquia e na Síria,  regiões consideradas berços da civilização humana,  tenham sido danificados.

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