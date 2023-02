Nesta segunda-feira (6), um tremor de magnitude 7,8 atingiu a região central da Turquia e o noroeste da Síria. Foi o pior terremoto desde 1939 na região: ele causou mais de 2 mil mortes, deixou 5 mil pessoas feridas e outras milhares desaparecidas. Só na Turquia, mais de 1,7 mil edifícios de 10 cidades ficaram danificados – inclusive construções históricas, patrimônios culturais de valor inestimável.

É o caso do Castelo Gaziantep, um Patrimônio Mundial da Unesco, localizado na cidade homônima no sudeste da Turquia. Trata-se de um castelo construído pelo Império Romano como torre de vigia, entre os séculos 2 e 3. Enquanto os romanos são responsáveis pelo edifício central, algumas partes do Castelo Gaziantep são ainda mais antigas – elas seriam obra dos hititas, povo que apareceu na Anatólia lá em 2 mil a.C. e se tornou uma potência do Oriente Médio em aproximadamente 1340 a.C.

O trabalho dos romanos foi central na construção do castelo. Mas também rolaram reformas durante o reinado do imperador bizantino Justiniano de 527 a 565, conhecido como “Arquiteto dos Castelos”. O conjunto de edifícios foi ampliado e fortalecido, ganhando a forma atual – que hoje atrai turistas para Gaziantep e abriga o Museu do Panorama de Defesa e Heroísmo de Gaziantep.

Hoje, partes das paredes de pedra do castelo caíram em efeito dominó. “Alguns dos baluartes nas partes leste, sul e sudeste do histórico Castelo de Gaziantep, no distrito central de Şahinbey, foram destruídos pelo terremoto”, segundo a agência de notícias estatal turca Anadolu.

Os destroços dos baluartes ficaram espalhados nas ruas em volta do castelo, assim como as grades de ferro que o rodeavam. A parede de contenção ao lado do castelo também desabou, e grandes rachaduras ficaram nos baluartes que não vieram ao chão.

Ao lado do Castelo Gaziantep, existe outro edifício histórico: a Mesquita Şirvani, supostamente construída no século 17. A cúpula e a parede ao leste da mesquita também ruíram parcialmente depois do terremoto que aconteceu nesta segunda-feira. Este rastro de destruição gerou temores de que outros monumentos na Turquia e na Síria, regiões consideradas berços da civilização humana, tenham sido danificados.

