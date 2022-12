Por que o pisca-pisca sempre fica embaraçado – e o que fazer para evitar os nós

As tarefas de final de ano são sempre iguais: comprar os presentes de natal da família, preparar a ceia, organizar as festas de fim de ano… e desembaraçar o pisca-pisca. A tarefa que parece precisar de um PhD para concluir assombra todas as pessoas que gostam de decorar a casa no fim de ano.

O problema é tão comum que virou tema de pesquisa do Departamento de Física da Universidade da Califórnia, em um estudo publicado em 2007 no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences. Os cientistas colocaram cordas de diferentes comprimentos dentro de uma caixa e depois chacoalharam o compartimento, para que a corda pudesse se mover livremente lá dentro.

Esse processo foi repetido 3.415 vezes, e os pesquisadores perceberam que alguns nós começavam a se formar pouco tempo após serem chacoalhados – alguns em menos de 10 segundos. Ao longo do experimento, mais de 120 tipos de nós diferentes apareceram nas cordas.

Os pesquisadores perceberam que o tamanho da corda afetava a probabilidade dos nós se formarem – quanto maior o comprimento, maiores as chances de ficar embaraçada. Dependendo do tamanho, flexibilidade da corda e tempo de agitação da caixa, a probabilidade de aparecer um nó se aproxima de 100%. A maior corda utilizada no experimento media 4,6 metros.

Agora pense só: um pisca-pisca de natal costuma ter entre 8 e 10 metros de comprimento – mais que o dobro da maior corda usada no experimento. E ele fica guardado em uma caixa sujeita a eventuais chacoalhões por um ano inteiro. Em outras palavras, é quase impossível que não apareça um nó sequer nas suas luzinhas de natal.

Mas existe uma forma de evitar a dor de cabeça no próximo ano. O que faz os nós se formarem são as pontas: quanto mais livres e flexíveis elas forem, mais elas podem circular pela caixa e criar nós. O pisca-pisca ainda tem mais um complicador, que são as lâmpadas ao longo do fio. Elas funcionam como pequenas pontas que criam atrito e abrem mais possibilidades para nós, além de dificultarem a tarefa na hora de desembaraçar.

A solução, então, é se livrar das pontas. Na hora de guardar as luzinhas esse ano, enrole-as em um pedaço de papelão, para evitar que as lâmpadas engatem umas nas outras. Ao terminar, cole as pontas do fio nesse papelão com uma fita adesiva. Dessa forma, elas não irão sambar pela caixa e se embaraçar. E você terá menos uma dor de cabeça no final de 2023.

