Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

5 grandes momentos da ciência em 2022

Três são sobre o espaço. Um diz respeito à pré-história. E o outro pode ter sido o primeiro passo para uma nova era da humanidade.

Por Leo Caparroz 28 dez 2022, 20h04 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h48
Montagem de 5 imagens lado a lado: o telescópio James Webb, nuvem de poeira captada pelo Hubble, retrato de um neandertal, lançamento do foguete SLS da missão Artemis 1 e foto do interior de um reator nuclear.
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
5 grandes momentos da ciência em 2022 Priorizar nos meus resultados Google

As primeiras imagens do James Webb (Julho)

A NASA deu um passo importante em 1990, quando lançou ao espaço o Telescópio Espacial Hubble. Desde então, ele capturou algumas das imagens mais icônicas do espaço. Mas na manhã de natal do ano passado a agência espacial americana dava um salto ao colocar em órbita o sucessor do Hubble: o Telescópio Espacial James Webb.

Imagem feita pelo telescópio James Webb.
A primeira imagem do James Webb, divulgada pela NASA. (NASA, ESA, CSA, and STScI/Divulgação)

As primeiras imagens do novo telescópio foram divulgadas pela NASA em 11 de julho desse ano, durante uma live de anúncio com Joe Biden. A ideia do Webb foi concebida em 1996, e seu projeto precisou de mais de duas décadas – e quase US$ 10 bilhões – para sair do papel e chegar ao espaço.

Continua após a publicidade

O que faz do telescópio um grande marco desse ano é a diferença técnica entre ele e seu antecessor. O Webb é 100 vezes mais potente que o Hubble, e pode produzir imagens que seu antecessor jamais sonharia.

Duas imagens dos Pilares da Criação: à esquerda, capturada pelo Hubble e, à direita, pelo James Webb.
Uma comparação entre o registro dos Pilares da Criação com o Hubble (esquerda) e com o James Webb (direita). (NASA, ESA, CSA, STScI; Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI), Alyssa Pagan (STScI)./Divulgação)
Continua após a publicidade

Para entender melhor como o James Webb registra suas imagens deslumbrantes, leia aqui.

Siga

A missão DART (Outubro)

No filme Armageddon (1998), um asteroide ameaça colidir com a Terra e dizimar a humanidade. A solução: mandar astronautas para lá, colocar uma bomba nuclear no meio do asteroide e explodi-lo. Em outubro, a NASA tirou a ideia da ficção e a trouxe para a realidade – ou quase isso.

Continua após a publicidade

Dessa vez não houve explosões e o alvo não era uma ameaça para nós. O Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo (DART na sigla bem-humorada em inglês, que significa “dardo”) foi uma missão espacial não-tripulada para o asteroide Dimorphos, com singelos 160 metros de diâmetro, que está a 11 milhões de quilômetros de nós e orbita um asteroide maior, Didymos, que tem 780 metros. O objetivo da Nasa era mudar a velocidade de Dimorphos e fazê-lo viajar ao redor de Didymos 73 segundos mais rápido.

Gif animado da aproximação com o asteroide Dimorphos antes do impacto.
O que câmera da espaçonave registrou antes do impacto com Dimorphos. (NASA/Divulgação)
Continua após a publicidade

Essa era a mudança mínima para a missão ser bem-sucedida, mas a DART ultrapassou a meta – em 25 vezes. O impacto da espaçonave diminui o tempo de translação em 32 minutos. Antes, Dimorphos levava 11 horas e 55 minutos para orbitar Didymos, esse tempo agora é de 11 horas e 23 minutos.

O teste era mais uma demonstração de uma estratégia de defesa, provando que a NASA poderia mudar a trajetória de uma rocha espacial. Atualmente, nenhum asteroide representa um risco imediato, mas é melhor prevenir do que remediar.

Continua após a publicidade

Família Neandertal (Outubro)

Também em outubro, cientistas identificaram uma família de neandertais composta por um pai, sua filha adolescente e dois parentes de segundo grau (um jovem e uma adulta, talvez sua tia ou avó). Eles descobriram as relações de parentesco analisando o material genético de restos mortais encontrados nas cavernas Chagyrskaya e Okladnikov, na Sibéria.

Eram 13 indivíduos, sete homens e seis mulheres, dos quais seis eram adultos e cinco, crianças e adolescentes. Além de ser a primeira família de neandertais descoberta, foi o maior número de restos de neandertais já sequenciados (decifrados) em um único estudo.

A equipe do estudo analisou o DNA mitocondrial dos restos mortais – ou seja, aquele presente nas mitocôndrias, estruturas celulares com material genético próprio, que sempre passa da mãe para os filhos e tem uma taxa alta de mutações. Assim, eles encontraram variantes genéticas que persistem apenas por um pequeno número de gerações. A combinação dessas variações e dos indivíduos sugere que todos, de ambas as cavernas, devem ter vivido e morrido na mesma época.

“Isso significa que eles provavelmente vêm da mesma comunidade. Então, pela primeira vez, nós pudemos usar a genética para estudar a organização social de uma comunidade neandertal”, explicou o antropólogo Laurits Skov, autor principal do estudo.

O sucesso da Artemis I (Novembro)

Cinquenta anos após a última missão Apollo, a Nasa deu início a uma nova visita à Lua. A Apollo 17, em 1972, foi a última missão em que humanos pisaram no satélite. A Artemis I é o início dessa viagem de volta, ainda em fase não-tripulada.

Rolaram duas tentativas de lançamento – em 29 de agosto e 3 de setembro –, mas finalmente, em 16 de novembro, a cápsula Orion foi posta em direção à Lua. O sucesso da missão de teste pode abrir caminho para um pouso no satélite daqui três anos. A ideia da Nasa é levar a primeira mulher e a primeira pessoa não-branca à superfície do satélite.

A Orion pousou em segurança no oceano Pacífico no dia 11 de dezembro depois de viajar ao redor da Lua. Com a missão inicial bem sucedida, o Programa Artemis terá continuidade. O plano é mandar astronautas à Lua na Artemis II e Artemis III, programadas para 2024 e 2025, respectivamente. 

Esperança renovada para a fusão nuclear (Dezembro)

No dia 13 de dezembro, o governo americano anunciou algo que era cobiçado por cientistas há muito tempo: um reator de fusão nuclear conseguiu gerar mais energia do que consumia para funcionar. Essa proeza representa o primeiro passo para transformar a fusão em uma fonte de energia viável – o que seria uma notícia histórica, já que se trata de uma fonte limpa e virtualmente infinita.

Um reator experimental do Lawrence Livermore National Lab (LLNL), um centro de pesquisas que desenvolveu as bombas atômicas dos EUA durante a Guerra Fria, produziu 3,15 megajoules de energia: 53% a mais do que os 2,05 megajoules que ele gastou para realizar a fusão. O 1,1 megajoule de energia gerada equivale a 306 watts/hora – o suficiente para alimentar uma televisão de 55 polegadas e um PlayStation 5. Pode até não parecer muita coisa (pois foi um teste em escala reduzida), mas foi o suficiente para mostrar que a tecnologia tão perseguida pode realmente funcionar.

O grande problema com a fusão nuclear até então era que se gastava mais energia no processo do que a energia que era gerada. A fusão nuclear tinha rendimento negativo e, portanto, não servia para gerar energia.

Com este problema superado, as portas para uma nova forma de gerar energia se abrem: a fusão é uma alternativa para a fissão (atualmente usada nas usinas nucleares). Ao invés de lixo nuclear, ela deixa hélio (um gás inofensivo) e nêutrons (que são absorvidos pelas paredes do reator); se houver algum problema, a fusão para sozinha (fissão pode continuar descontroladamente e gerar energia para derreter o reator e contaminar grandes áreas); e no lugar de urânio enriquecido, ela usa algo muito mais abundante, seguro e barato como matéria prima principal: água.

Esse tipo de reator produz energia fundindo átomos de deutério e trítio, dois isótopos do hidrogênio. O deutério está presente na água do mar. E o trítio é produzido pelo próprio reator, a partir de lítio – veja mais nesta reportagem da Super.

A fusão nuclear, sempre vale lembrar, é a fonte da energia do Sol, que também funde hidrogênio em hélio. A diferença é que lá o motor da fusão é a gravidade da estrela e aqui são raios laser, que precisam de eletricidade – por isso a fusão consome energia. Mas é aquilo: se der para produzir mais do que se gasta, em larga escala, teremos uma fonte de energia limpa, que não emite CO2, e perene, capaz de substituir todas as outras.

Que o progresso nessa direção siga pelos próximos anos. Porque dele pode vir uma nova era para a humanidade.     

Publicidade
TAGS:
Artemis
asteroide
FUSÃO NUCLEAR
James Webb
Neandertal
Programa Artemis
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).