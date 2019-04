Com qual personagem de Game of Thrones você teria um caso? Este site sabe.

Traição não é nada legal, mas é inegável que ela acontece por aí. Há quem não ligue para isso – e ainda aproveite a pulada de cerca alheia para fazer uma graninha. Prova disso é o site canadense Ashley Madison, lançado em 2001 e com uma proposta simples: fazer pessoas encontrarem amantes.

O site possui 60 milhões de membros espalhados por mais de 50 países – o Brasil é o segundo com o maior número de usuários. O objetivo, nas palavras da empresa, é oferecer um ambiente seguro para casos extraconjugais. Ou não tão seguro assim: um vazamento em 2015 expôs mais de 37 milhões de contas, problema que resultou em US$ 11 milhões de indenização. E muitos divórcios.

Mesmo com a recente polêmica, o site segue na ativa e resolveu se aproveitar do assunto do momento: Game of Thrones.

A série da HBO chega em sua última temporada no próximo domingo, dia 14 de abril. Mas em meio a perguntas sobre o desfecho da saga, como quem sobrevirá à batalha final, entre outras, a Ashley Madison prefere se preocupar com um questionamento mais “importante”: com qual personagem você teria um caso?

Pois é. A pesquisa, feita no Brasil, contou com 1011 usuários e chegou a um veredicto: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) lidera o ranking de preferência tanto dos homens (24%) quanto das mulheres (20%).

Na lista das mulheres, Jaime Lannister (Nikolaj Coster Waldau) e Robb Stark (Richard Madden) estão empatados em segundo lugar, com 12% da preferência. Na dos homens, o pódio é composto por Sansa Stark (Sophie Turner) e Davos Seaworth (Liam Cunningham), com 11% e 9%, respectivamente.

Sir Davos, inclusive, é um dos destaques da pesquisa. O pescador que acabou virando conselheiro real nem chega a ser um dos personagens principais, mas aparece em ambas as listas, e está mais bem colocado no ranking masculino do que no feminino, no qual ocupa a sexta posição.

Confira as listas completas:

Mulheres

1 – Daenerys Targaryen – 20%

2 – Jaime Lannister – 12%

3 – Robb Stark – 12%

4 – Jon Snow – 8%

5 – Tyrion Lannister – 8%

6 – Davos Seaworth – 8%

7 – Cersei Lannister – 4%

8 – Ned Stark – 4%

9 – Khal Drogo – 4%

Homens

1 – Daenerys Targaryen – 24%

2 – Sansa Stark – 11%

3 – Davos Seaworth – 9%

4 – Jon Snow – 7%

5 – Cersei Lannister – 7%

6 – Catelyn Stark – 6,5%

7 – Robb Stark – 4%

8 – Margaery Tyrell – 3,5%

9 – Jaime Lannister – 3%

Como se os rankings já não fossem suficientes, aqui vão mais alguns dados: segundo a pesquisa, 39% dos entrevistados vão assistir o fim de Game of Thrones com o seu cônjuge, mas 21% estarão com o seu parceiro extraconjugal – uma prova que o adultério não é algo exclusivo da série.