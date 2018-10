Como surgiu a expressão “sair do armário”?

Os brasileiros literalmente traduziram a gíria dos EUA: “come out of the closet”. Esta, por sua vez, provavelmente foi criada a partir de outras duas expressões da língua inglesa. Nos séculos 19 e 20, “come out” (“sair” ou “se revelar”) era o verbo usado quando as debutantes se apresentavam à sociedade, em grandes festas, para atrair possíveis maridos. Era como se as meninas agora “se revelassem” adultas.

Já a expressão “skeletons in the closet” (“esqueletos no armário”) sempre foi sinônimo de segredo vergonhoso. No caso dos gays, devido ao preconceito, esse segredo era sua orientação sexual. Então, “come out of the closet” virou uma boa metáfora para homossexuais enfim se apresentando ao mundo e mostrando que não tinham nada a esconder.

Pergunta do leitor Vitor Melloni Rodrigues, São Caetano do Sul, SP

Ilustra Gabriel Góes

Fontes Livro Gay New York: Gender, Urban Culture, and the Making of the Gay Male World, 1890-1940, de George Chauncey; Mental Floss