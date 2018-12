Como tirar uma “música-chiclete” da cabeça?

1. Ouça até o fim

“Siga em frente, olhe para o…” Se você conhece essa canção, provavelmente completou a frase na cabeça – e isso pode ser o suficiente para te deixar cantarolando o dia inteiro. É o chamado efeito Zeigarnik. Segundo a psicóloga Bluma Zeigarnik, nosso cérebro sente vontade de terminar tudo aquilo que lhe parece inacabado.

2. Ajuste seu ritmo

Tente andar em uma velocidade muito mais rápida ou muito mais lenta do que a da melodia-chiclete. Mover-se em outro ritmo atrapalha nossa memória musical e quebra a repetição mental automática. O contrário também é verdadeiro – dançar seguindo a batida da música ajuda a fixá-la na sua cabeça.

3. Ligue para um amigo

Atividades banais que exigem pouca atenção deixam sua mente vagando. Assim, ela vira presa fácil para as músicas repetitivas. Ao telefonar para um amigo, você precisa se concentrar no que ele está falando enquanto elabora sua resposta. Esse esforço pode ser o suficiente para expulsar aquele hit que frita seus neurônios.

4. Masque sem parar

Em 2015, testes práticos da Universidade de Reading, no Reino Unido, descobriram que quem consumia goma de mascar enquanto ouvia música tinha menos chance de ficar com ela na cabeça. O doce também foi eficaz para acabar com repetições mentais já iniciadas. Ironia: o melhor remédio contra a música–chiclete é… chiclete!