3 notícias sobre: medicamentos GLP-1

Semaglutida reduz o uso de cigarro

Essa substância, princípio ativo do Ozempic e similares, é uma versão sintética do GLP-1, um hormônio que o corpo produz naturalmente – e tem vários efeitos além de moderar o apetite. Um estudo (1) da Universidade de Oxford, que acompanhou 23 mil pessoas com diabetes durante um ano, descobriu que os pacientes que utilizavam esses medicamentos passaram a fumar menos.

Droga aumenta risco de perda da visão

A semaglutida eleva o risco de neuropatia óptica isquêmica não arterítica (Naion), um problema ocular que pode causar cegueira. Foi o que concluiu um estudo americano (2) que avaliou 1.689 pacientes obesos e/ou diabéticos – dos quais um terço utilizou semaglutida. Entre os que tomaram o remédio, a incidência de Naion foi de 6,7% a 8,9% (contra 0,8% a 1,8% entre os demais).

Remédio exige precaução adicional em cirurgia

A European Medicines Agency recomendou (3) que os pacientes que usam remédios baseados em GLP-1 – como Ozempic, Wegovy, Mounjaro e outros – avisem os médicos a respeito antes de passar por uma operação. Motivo: essas drogas retardam o esvaziamento do estômago, o que pode resultar em aspiração (entrada de fragmentos de alimento no pulmão) quando a pessoa está sob anestesia geral.

Fontes (1) “12-month neurological and psychiatric outcomes of semaglutide use for type 2 diabetes”. R DeGiorgi e outros, 2024. (2) “Risk of Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy in Patients Prescribed Semaglutide”. J Hathaway e outros, 2024. (3) “New recommendations for GLP-1 receptor agonists to minimize risk of aspiration”. EMA, 2024.