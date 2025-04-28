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Ciência

Traumas podem deixar marcas no DNA

Exposição crônica à violência tem o poder de ligar ou desligar genes, revela estudo.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 abr 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Imagem de uma estrutura de DNA.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Traumas podem deixar marcas no DNA Priorizar nos meus resultados Google

Passar por uma experiência muito traumática pode causar as chamadas alterações epigenéticas, ativando ou desativando genes presentes no DNA de uma pessoa – e essas modificações podem passar para os descendentes dela, persistindo na sua linhagem genética.

Essa é a conclusão de um estudo (1) pioneiro, feito por cientistas dos EUA e da Jordânia com refugiados sírios. Os pesquisadores coletaram amostras de saliva de 131 voluntários, pertencentes a 48 famílias sírias.

Metade delas vivenciou algum dos três períodos de guerra civil que abalaram o país a partir dos anos 1980 (a outra metade, não).

O estudo avaliou duas ou três gerações de cada família, sendo que a primeira geração sempre tinha mulheres grávidas – no primeiro grupo, elas haviam sido expostas a um ambiente de guerra durante a gestação.

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Os cientistas identificaram 21 alterações epigenéticas causadas pela exposição a situações traumáticas, das quais 14 foram transmitidas para as gerações descendentes.

Fonte 1. “Epigenetic signatures of intergenerational exposure to violence in three generations of Syrian refugees”, C Mulligan e outros, 2025.

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TAGS:
DNA
Genética
Psicologia
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