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Saúde

A ciência descobriu por que comer tarde da noite provoca ganho de peso

Fica a dica para os adeptos do jejum intermitente: melhor jantar bem cedo do que pular o café da manhã.

Por Alexandre Carvalho 24 out 2022, 19h17 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Mulher sentada num tapete em frente a uma geladeira aberta, à noite, comendo um pedaço de pizza.
 (domoyega/Getty Images)
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Isto até sua avó já sabia: comer tarde da noite não faz bem. Quem tem refluxo, por exemplo, precisa fazer sua última refeição horas antes de ir para cama. E uma série de pesquisas já haviam demonstrado que a visita à geladeira antes de dormir está associada a um risco maior de obesidade. O que faltava descobrir é o que acontece com o organismo para que haja esse risco. Agora não falta mais.

Um estudo americano revelou que comer quatro horas mais tarde que o normal muda nossos mecanismos fisiológicos e moleculares, resultando no ganho de peso

Os participantes do estudo se dividiram em dois horários diferentes de refeição. Cada um por um período de seis dias. A primeira orientação era de que começassem suas refeições no início do dia e fizessem a última quase sete horas antes de dormir. O segundo protocolo era para que adiassem todas as suas refeições diárias por quatro horas. Ou seja, a última refeição foi pouco menos de três horas antes de ir para a cama. Nessa versão, os voluntários nem tomaram café da manhã; trocaram por um almoço já. E depois o que seria o almoço virou um jantar cedo e ainda havia uma última refeição (na prática, um segundo jantar).

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As dietas eram idênticas. O que o estudo analisou foi a influência do apetite em cada horário; o impacto que essa hora de comer teve no gasto de calorias e as alterações moleculares no tecido de gordura.

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Com exames de sangue e outras técnicas (incluindo uma biópsia no tecido do abdômen), os pesquisadores descobriram que a alimentação tardia aumenta a sensação de fome e diminui o número de calorias queimadas no dia seguinte. Além disso, quem comia tarde tinha alterações moleculares que provocam armazenamento de gordura. 

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A equipe aponta que a influência do horário das refeições no ganho de peso tem a ver com nosso ritmo circadiano. Esse mecanismo que nosso cérebro tem para influenciar o fluxo e refluxo normal dos hormônios é particularmente sensível à luz e… à ingestão de alimentos. 

A hora de comer tem uma forte ligação com o ritmo circadiano em humanos. Isso porque, desde nossos antepassados mais longínquos, dormimos quando está escuro e comemos mais durante o dia, quando está claro. Quando comemos tarde, isso bagunça o ritmo circadiano natural, causando alterações nos sinais de fome do corpo e na maneira como ele usa calorias e armazena gordura. 

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Quem faz a técnica do jejum intermitente e pula o café da manhã, para ter um intervalo maior de horas entre as refeições, portanto, não está indo na direção certa, caso sua intenção seja perder peso. Melhor jejuar à noite.

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Alimentação
Emagrecer com saúde
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