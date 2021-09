Poucos territórios no mundo podem se dar ao luxo de dizer que não registraram nenhum caso de Covid-19: Tonga, Kiribati, Tuvalu, Niue, Ilhas Cook, Nauru, Micronésia, Ilhas Pitcairn, Tokelau e Santa Helena. São todas ilhas do Pacífico, a maioria com os voos turísticos interrompidos desde o início de 2020. Até semana passada, Samoa Americana estava incluída neste seleto grupo – mas na última sexta-feira (17), o território americano confirmou o primeiro caso de Covid-19.

O paciente infectado é um residente da ilha que voltava de uma viagem aos Estados Unidos continentais, passando pelo Havaí. Ele estava com a vacinação completa e não apresentava sintomas da doença. O paciente chegou na segunda-feira (13), o primeiro dia de retomada dos voos entre Honolulu (Havaí) e Pago Pago (Samoa Americana). A rota estava suspensa desde março de 2020.

Samoa Americana exige três testes RT-PCR negativos para entrar no país: um realizado dez dias antes do voo, outro cinco dias antes, e o último 48 horas antes do embarque. Ao chegar ao território, os viajantes fazem outro teste RT-PCR e cumprem quarentena de 10 dias em um quarto de hotel.

O protocolo tem dado certo para evitar a transmissão comunitária. O passageiro infectado já estava em quarentena quando recebeu o resultado positivo. Ele foi movido para um estabelecimento do Departamento de Segurança Interna de Samoa Americana, onde ficará em observação por mais duas semanas. Todos os voos para a ilha estão suspensos desde sexta-feira.

Outro passageiro em quarentena é o governador Lemanu Peleti Mauga, que estava no mesmo voo de segunda-feira, segundo a agência de notícias Associated Press. Em nota, ele afirma que “a descoberta do caso durante a quarentena demonstra a importância do processo para prevenir o espalhamento da doença”. Em Samoa Americana, 48% da população está totalmente vacinada contra a Covid-19. No Brasil, são 38%.

Houve alguns casos de Covid-19, em Samoa, associados a navios cargueiros que atracaram no território em 2020. No entanto, a tripulação não era autorizada a sair do navio, então os casos não foram computados pelo governo.

Outro país que perdeu o status de “covid zero” recentemente foi Palau, também no Oceano Pacífico. Dois passageiros que chegavam de Guam testaram positivo para a doença no dia 21 de agosto de 2021.