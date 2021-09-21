Após um ano e meio de pandemia, Samoa Americana registra primeiro caso de Covid-19
O indivíduo infectado chegou à ilha no início da semana passada, mas só recebeu a confirmação do teste na quinta-feira (16). Ele está em quarentena junto com os outros passageiros do voo.
Poucos territórios no mundo podem se dar ao luxo de dizer que não registraram nenhum caso de Covid-19: Tonga, Kiribati, Tuvalu, Niue, Ilhas Cook, Nauru, Micronésia, Ilhas Pitcairn, Tokelau e Santa Helena. São todas ilhas do Pacífico, a maioria com os voos turísticos interrompidos desde o início de 2020. Até semana passada, Samoa Americana estava incluída neste seleto grupo – mas na última sexta-feira (17), o território americano confirmou o primeiro caso de Covid-19.
O paciente infectado é um residente da ilha que voltava de uma viagem aos Estados Unidos continentais, passando pelo Havaí. Ele estava com a vacinação completa e não apresentava sintomas da doença. O paciente chegou na segunda-feira (13), o primeiro dia de retomada dos voos entre Honolulu (Havaí) e Pago Pago (Samoa Americana). A rota estava suspensa desde março de 2020.
Samoa Americana exige três testes RT-PCR negativos para entrar no país: um realizado dez dias antes do voo, outro cinco dias antes, e o último 48 horas antes do embarque. Ao chegar ao território, os viajantes fazem outro teste RT-PCR e cumprem quarentena de 10 dias em um quarto de hotel.
O protocolo tem dado certo para evitar a transmissão comunitária. O passageiro infectado já estava em quarentena quando recebeu o resultado positivo. Ele foi movido para um estabelecimento do Departamento de Segurança Interna de Samoa Americana, onde ficará em observação por mais duas semanas. Todos os voos para a ilha estão suspensos desde sexta-feira.
Outro passageiro em quarentena é o governador Lemanu Peleti Mauga, que estava no mesmo voo de segunda-feira, segundo a agência de notícias Associated Press. Em nota, ele afirma que “a descoberta do caso durante a quarentena demonstra a importância do processo para prevenir o espalhamento da doença”. Em Samoa Americana, 48% da população está totalmente vacinada contra a Covid-19. No Brasil, são 38%.
Houve alguns casos de Covid-19, em Samoa, associados a navios cargueiros que atracaram no território em 2020. No entanto, a tripulação não era autorizada a sair do navio, então os casos não foram computados pelo governo.
Outro país que perdeu o status de “covid zero” recentemente foi Palau, também no Oceano Pacífico. Dois passageiros que chegavam de Guam testaram positivo para a doença no dia 21 de agosto de 2021.