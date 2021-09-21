Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Saúde

Após um ano e meio de pandemia, Samoa Americana registra primeiro caso de Covid-19

O indivíduo infectado chegou à ilha no início da semana passada, mas só recebeu a confirmação do teste na quinta-feira (16). Ele está em quarentena junto com os outros passageiros do voo.

Por Maria Clara Rossini 21 set 2021, 15h20 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h38
Costa da Samoa Americana.
 (Amy Seko/Getty Images)
Continua após publicidade
Após um ano e meio de pandemia, Samoa Americana registra primeiro caso de Covid-19 Priorizar nos meus resultados Google

Poucos territórios no mundo podem se dar ao luxo de dizer que não registraram nenhum caso de Covid-19: Tonga, Kiribati, Tuvalu, Niue, Ilhas Cook, Nauru, Micronésia, Ilhas Pitcairn, Tokelau e Santa Helena. São todas ilhas do Pacífico, a maioria com os voos turísticos interrompidos desde o início de 2020. Até semana passada, Samoa Americana estava incluída neste seleto grupo – mas na última sexta-feira (17), o território americano confirmou o primeiro caso de Covid-19.

O paciente infectado é um residente da ilha que voltava de uma viagem aos Estados Unidos continentais, passando pelo Havaí. Ele estava com a vacinação completa e não apresentava sintomas da doença. O paciente chegou na segunda-feira (13), o primeiro dia de retomada dos voos entre Honolulu (Havaí) e Pago Pago (Samoa Americana). A rota estava suspensa desde março de 2020.

Samoa Americana exige três testes RT-PCR negativos para entrar no país: um realizado dez dias antes do voo, outro cinco dias antes, e o último 48 horas antes do embarque. Ao chegar ao território, os viajantes fazem outro teste RT-PCR e cumprem quarentena de 10 dias em um quarto de hotel.

O protocolo tem dado certo para evitar a transmissão comunitária. O passageiro infectado já estava em quarentena quando recebeu o resultado positivo. Ele foi movido para um estabelecimento do Departamento de Segurança Interna de Samoa Americana, onde ficará em observação por mais duas semanas. Todos os voos para a ilha estão suspensos desde sexta-feira.

Siga
Continua após a publicidade

Outro passageiro em quarentena é o governador Lemanu Peleti Mauga, que estava no mesmo voo de segunda-feira, segundo a agência de notícias Associated Press. Em nota, ele afirma que “a descoberta do caso durante a quarentena demonstra a importância do processo para prevenir o espalhamento da doença”. Em Samoa Americana, 48% da população está totalmente vacinada contra a Covid-19. No Brasil, são 38%.

Continua após a publicidade

Houve alguns casos de Covid-19, em Samoa, associados a navios cargueiros que atracaram no território em 2020. No entanto, a tripulação não era autorizada a sair do navio, então os casos não foram computados pelo governo. 

Outro país que perdeu o status de “covid zero” recentemente foi Palau, também no Oceano Pacífico. Dois passageiros que chegavam de Guam testaram positivo para a doença no dia 21 de agosto de 2021.

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).