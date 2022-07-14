Você costuma usar o saleiro à mesa? Na salada e nas batatas fritas, por exemplo, é um padrão temperar com sal o prato já à sua frente. Mas há também quem goste de pôr um tantinho mais de sal em quase tudo: no bife, na sopa, no feijão… Um hábito que, a ciência acaba de confirmar, deveria ser evitado tanto quanto o cigarro. Essas pessoas, afinal, estão se arriscando a ter uma vida mais curta. É o que aponta um novo estudo.

Pesquisadores descobriram que, no caso dos homens, sempre adicionar sal à comida reduz em mais de dois anos a expectativa de vida. Para mulheres, a estimativa é de um ano e meio de vida perdida.

Importante: isso não inclui temperar durante o processo de cozimento. Só com a comida já pronta. E até 20% da ingestão de sódio nas populações ocidentais vem do sal adicionado à mesa.

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Essas conclusões foram baseadas em pesquisas envolvendo mais de 500 mil participantes de meia-idade, no Reino Unido, que foram acompanhados por nove anos.

Em comparação com aqueles que nunca ou raramente adicionavam sal, os indivíduos que sempre temperavam seus alimentos tinham um risco 28% maior de morrer prematuramente. Aos 50 anos, homens e mulheres que sempre salgavam a refeição tinham uma expectativa de vida 2,3 anos e 1,5 anos menor, respectivamente.

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“Mesmo uma redução modesta na ingestão de sódio, adicionando menos ou nenhum sal aos alimentos à mesa, provavelmente resultará em benefícios substanciais para a saúde, especialmente quando alcançado na população em geral”, disse o professor Lu Qi, da Escola de Saúde Pública e Medicina Tropical da Universidade de Tulane, em Nova Orleans, que liderou o estudo.