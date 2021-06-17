Planeje

Quando fizer comida em um dia, já imagine maneiras de reutilizar os restos nas próximas refeições. O arroz que sobra pode virar bolinho, e um resto de frango pode ser desfiado no arroz. Feijão excedente vira tutu ou sopa. Legumes ficam ótimos em tortas. Não tenha preconceitos: restaurantes fazem isso.

Pães duros

Eles podem virar rabanada, pudim ou torradinha para salada e sopa (croûton). Muito duro? Asse um pouco e rale ou passe no processador. Voilà: farinha de rosca caseira.

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Frango assado

As sobras podem rechear coxinhas ou sanduíches. Requentar esses restos desfiados na frigideira em vez do micro-ondas deixa a pele crocante e atenua o gosto de frango amanhecido.

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Lixo zero

Algumas coisas que vão para o lixo podem render improvisos bem gostosos. Ferver casca de abacaxi dá um chá e tanto. Cascas de batata e cenoura assadas ou fritas viram chips crocantes. Folhas de beterraba ou cenoura rendem boas saladas.

Talos

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Talos de espinafre e brócolis podem ir no arroz ou nos ovos mexidos. Já os de salsa e cebolinha podem servir de “cama” para assados – agregam sabor e evitam que a carne queime em contato com a assadeira.

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Faça caldos

Sabe o tabletinho de caldo Knorr? Faça-o do zero. Basta cozinhar lentamente, em fogo baixo, ossos e aparas de carne ou talos e cascas de vegetais. Quanto mais a água evaporar, mais concentrado o resultado.

Ervas

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Ervas e temperinhos sobressalentes podem render uma manteiga ou maionese temperadas e verdinhas – iguais àquelas de hamburgueria. Os talos você põe no caldo.

Tudo vira doce

Frutas maduras – ou praticamente estragadas – viram ótimas geleias e doces. Mesmo a banana de casca mais preta pode ser salva no fogo com açúcar e limão. Uma opção criativa é fazer chutneys: compotas indianas agridoces e picantes que acompanham carnes e pães.

Queijos

A casca dura em volta de queijos como parmesão ou gruyére não é muito mastigável, mas fervê-la com o molho dá um gostinho bacana. E a casca roxa do gouda é comestível – não precisa tirar.