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Saúde

“Coronavírus causa impotência sexual”. Não é bem assim…

Notícia que circulou nas redes sociais afirma que Covid aumenta em 600% o risco desse problema. Mas se baseia em um estudo que não prova nada.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 abr 2022, 16h20
Cacto caído para baixo.
 (Ana Gassent/Getty Images)
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“Coronavírus causa impotência sexual”. Não é bem assim… Priorizar nos meus resultados Google

O que a notícia dizia:

Ter Covid-19 aumenta em 600% o risco de desenvolver disfunção erétil. É o que afirma um estudo italiano.

Qual é a verdade: 

O estudo (1) se baseou numa pesquisa com 985 homens, mas apenas 25 disseram ter pegado coronavírus – e sete afirmaram ter disfunção erétil. É uma amostra pequena, e que não comprovou se aquelas pessoas de fato tiveram Covid-19. Mas o maior problema é outro: a pesquisa não perguntou aos homens se eles já tinham o problema antes da Covid. Ou seja, não prova nada.

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Em outro trabalho, cientistas encontraram fragmentos do coronavírus, e níveis reduzidos de uma enzima que é necessária para ter ereção, no tecido peniano de dois homens com Covid (2). Mas eles tinham 65 e 74 anos, idade em que a disfunção erétil é comum – e ambos estavam se submetendo a implante de prótese peniana. 

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Fontes 1. “Mask up to keep it up”: Preliminary evidence of the association between erectile dysfunction and COVID-19. EA Jannini e outros, 2021. 2. COVID-19 endothelial dysfunction can cause erectile dysfunction. E Kresch e outros, 2021.

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Coronavírus
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