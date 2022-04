“Coronavírus causa impotência sexual”. Não é bem assim…

O que a notícia dizia:

Ter Covid-19 aumenta em 600% o risco de desenvolver disfunção erétil. É o que afirma um estudo italiano.

Qual é a verdade:

O estudo (1) se baseou numa pesquisa com 985 homens, mas apenas 25 disseram ter pegado coronavírus – e sete afirmaram ter disfunção erétil. É uma amostra pequena, e que não comprovou se aquelas pessoas de fato tiveram Covid-19. Mas o maior problema é outro: a pesquisa não perguntou aos homens se eles já tinham o problema antes da Covid. Ou seja, não prova nada.

Em outro trabalho, cientistas encontraram fragmentos do coronavírus, e níveis reduzidos de uma enzima que é necessária para ter ereção, no tecido peniano de dois homens com Covid (2). Mas eles tinham 65 e 74 anos, idade em que a disfunção erétil é comum – e ambos estavam se submetendo a implante de prótese peniana.

