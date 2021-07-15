“Homens estão ficando inférteis.” Não é bem assim…

O que a notícia diz:

A taxa de espermatozoides dos homens ocidentais caiu 60% desde a década de 1970. O motivo seria a exposição a plásticos e agrotóxicos, que interferem com os hormônios. Se o ritmo atual for mantido, os homens estarão inférteis em 2045.



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Qual é a verdade:

A taxa média de fato despencou (de 99 para 47 milhões de espermatozoides por ml de sêmen), mas esse dado é de 2011. Não se sabe se ela continua caindo. Os possíveis motivos da queda nunca foram comprovados. E ainda há muita folga antes de alcançar um nível crítico: 20 milhões/ml já é suficiente para engravidar.

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A redução dos espermatozoides também não é necessariamente a responsável pela queda na fertilidade, que ocorre na maioria dos países e pode estar relacionada a outros fatores: como não querer ter filhos, querê-los em menor número, ou tentar tê-los mais tarde na vida.