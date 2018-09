O que causa bolhas nos pés?

A maioria das bolhas nos pés resulta da reação da pele a um determinado tipo de atrito – seja com o sapato, a meia ou até mesmo o chão, caso daqueles que resolvem fazer longos percursos descalços sem estar acostumados.

Com o atrito, a epiderme se descola da derme e sobe. O espaço é preenchido por um líquido que escapa dos vasos da derme e, se for incolor, ajuda na cicatrização.

“Para evitar bolhas, o ideal é usar um sapato nem apertado nem folgado, de preferência com meias de algodão”, diz a dermatologista Flavia Addor.

Se a bolha já tiver se instalado no seu pé, deixe-a quieta. Procure protegê-la com algum curativo – ou melhor, se puder, adote os chinelos por alguns dias, fazendo com que a danada respire longe dos raspões dos sapatos.

Segundo Flavia Addor, a pele se regenera naturalmente e a casca deve cair sozinha. E em hipótese alguma fure a bolha: com a derme exposta, aumenta o risco de infecções.