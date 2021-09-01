Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Saúde

O que é a “doença da urina preta”, com mais de 40 casos no Amazonas

Ela causa lesões nos músculos e nos rins, pode matar - e está associada a uma toxina presente em peixes.

Por Carolina Fioratti 1 set 2021, 16h45 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h37
Peixes de várias espécies são vendidos em mercado de Manaus.
 (Colin McPherson/Getty Images)
Continua após publicidade
O que é a “doença da urina preta”, com mais de 40 casos no Amazonas Priorizar nos meus resultados Google

Desde o dia 22 de agosto, uma série de pacientes de Manaus foram diagnosticados com rabdomiólise, uma síndrome que envolve a degradação do tecido muscular esquelético – responsável pela locomoção e demais movimentos do corpo. Até a última segunda-feira (30), haviam sido notificados 44 casos, 34 deles na cidade de Itacoatiara, a 176 quilômetros de Manaus. Os outros registros ocorreram em Silves, Manaus, Parintins, Caapiranga e Autazes. 

O problema parece estar associado à doença de Haff, popularmente conhecida como doença da urina preta, que teve seu primeiro surto registrado em 1924. Os primeiros casos, que incluíam a rigidez muscular dos pacientes acompanhada de urina escura, ocorreram na região litorânea de Königsberg Haff, junto à costa do Mar Báltico. Nos nove anos que seguiram o episódio, ocorreram outros pequenos surtos, afetando cerca de mil indivíduos. Percebeu-se um padrão: a doença ocorria de forma sazonal, no verão e no outono, e surgia sempre após a pessoa ingerir peixes ou crustáceos. 

Os enfermos não apresentam febre após o consumo dos pescados, mas têm dores de cabeça, dores musculares intensas e escurecimento da urina, que ficava de uma cor similar a do café. Esse ponto levou os cientistas a suspeitarem que a doença estava sendo causada por uma toxina presente nos pescados, a qual nunca foi identificada. Essa toxina não tem cheiro, não interfere na coloração do produto e, o pior de tudo, não parece ser eliminada após o cozimento. Pacientes infectados de Manaus relataram ter consumido pirarucu, tambaqui, pacu e pirapitinga.

Continua após a publicidade

Os cientistas não sabem dizer como o pescado adquire a toxina, mas suspeitam que seu surgimento esteja ligado a mudanças no ecossistema, desde a presença de toxinas de cianobactérias, que chegam ao peixe pela cadeia alimentar, até a existência de metais pesados nos rios e lagos. Mesmo assim, as autoridades do Amazonas não recomendam que o peixe seja excluído das refeições. Os pescados são a base da dieta da região, e sua exclusão teria impactos econômicos e nutricionais. Além disso, há relativamente poucos casos da doença, e não há como saber qual alimento contém a toxina.

Siga
Continua após a publicidade

Não é a primeira vez que o Brasil registra casos do tipo. A doença deu as caras por aqui entre 2008 e 2009, causando seu maior surto em 2017, quando foram registrados mais de 70 casos de intoxicação no estado da Bahia. O problema não costuma evoluir para quadros graves, mas isso pode acontecer – e há casos de morte por doença de Haff. Isso porque a condição pode envolver não só a destruição de musculatura dos membros e abdômen, por exemplo, mas também a própria musculatura cardíaca. A toxina também afeta os rins, podendo causar insuficiência renal.

O diagnóstico é feito no próprio consultório médico com base nos sintomas e na confirmação da ingestão de pescados nas 24 horas anteriores. Para o tratamento, os médicos recomendam o consumo abundante de líquidos, que ajudam a diminuir a concentração de impurezas no sangue. Também fica contraindicado o uso de medicamentos capazes de lesionar ainda mais os músculos e rins, como os anti-inflamatórios. Em casos graves, pode ser necessário hemodiálise, procedimento no qual uma máquina filtra e limpa o sangue. 

Publicidade
TAGS:
amazonas
doença
INTOXICAÇÃO
Peixes
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).