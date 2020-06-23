Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

Por que resultados negativos em testes de Covid-19, às vezes, podem enganar

Alguns testes, sobretudo os "rápidos" estão mais sujeitos a falsos negativos - o que tem a ver com o tempo de incubação do vírus. Entenda.

Por Carolina Fioratti 23 jun 2020, 20h49 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h26
Dá para confiar 100% no resultado negativo em testes de Covid-19?
 (Serhii Sobolevskyi/Getty Images)
Continua após publicidade
Por que resultados negativos em testes de Covid-19, às vezes, podem enganar Priorizar nos meus resultados Google

O Brasil já ultrapassou a marca de 1,1 milhão de infectados pelo novo coronavírus, enquanto o total de mortes bateu os 52 mil. Os dados remetem apenas aos números publicados pelo Ministério da Saúde, o que exclui pessoas que faleceram sem serem testadas – ou, ainda, casos indefinidos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, que aumentaram de forma repentina em 2020 e podem indicar subnotificação.

Essa subnotificação pode ser explicada pelo fato de não existe, no momento, capacidade logística para que o país teste sua população em massa. Tanto é que, apesar de ser o segundo no número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos, o Brasil está entre os países que menos fizeram testes.

Mesmo nações que testam seus habitantes não estão livres da subnotificação. A barreira, nesse caso, é de ordem técnica:  um paciente pode ser testado e receber um resultado negativo e, ainda assim, não estar de fato livre de infecção. E o porquê disso depende de uma série de fatores.

Os tipos de testes

Para os casos mais graves, costuma-se usar testes moleculares, também chamados de RT-PCR. Mais precisos, eles identificam se há ou não DNA do vírus circulando no corpo de um paciente usando uma amostra de secreção da garganta ou nariz que é analisada, depois, em laboratório. Esse processo de análise pode demorar, no melhor dos cenários, 12 horas. O exame acusa a presença do vírus com precisão de 90%.

Siga

Uma forma de diminuir o tempo até o resultado e examinar mais pessoas, no entanto, é apostar nos testes rápidos. Como o nome adianta, a maior vantagem deles é oferecer o resultado de forma quase instantânea, permitindo a um suspeito deixar o ambulatório já sabendo se está contaminado ou não. Fáceis de transportar e operar, testes do tipo não exigem análises posteriores em laboratório.

Primeiro, há a coleta de sangue ou secreções do nariz e garganta do paciente. Isso precisa acontecer entre o sétimo e décimo dia do surgimento dos sintomas. A partir dessas amostras, é avaliada a presença de dois anticorpos: IgG e IgM. São as defesas que o organismo do paciente produz para combater um invasor – como o Sars-CoV-2.

Continua após a publicidade

Existem, no entanto, algumas contrapartidas em se usar esse tipo mais ligeiro de diagnóstico. Sabe-se que, enquanto o IgM é produzido no pico da infecção, o IgG aparece em um momento posterior. Para dar dar positivo, um teste rápido precisa detectar uma quantidade mínima dessa dupla de moléculas no corpo. Se o valor é menor do que é considerado ideal, o vírus não se acusa. Por causa dessa dinâmica, testes rápidos não são recomendados para casos mais leves – quando os sintomas ainda não são muito pronunciados, e o corpo ainda não reagiu à altura do problema.

Há também o fato de cientistas ainda não saberem ao certo o tempo decorrido entre a infecção por Sars-Cov-2 e a produção de anticorpos pelo organismo de uma pessoa saudável. Isso torna testes rápidos mais sujeitos a entregarem resultados falso-negativos (quando a doença não aparece em uma pessoa infectada ) ou falso-positivos (a Covid-19 se acusa em alguém que não carrega o vírus). Esse nível de confiabilidade, claro, varia de acordo com o tipo de teste.

Continua após a publicidade

Os tipos de pacientes

Em algumas pessoas pré-sintomáticas, ou seja, que estão infectadas mas ainda não desenvolveram sintomas, é possível que testes ignorem as pequenas quantidades de vírus presentes no organismo, já que elas ainda estão se multiplicando nas células.

Pesquisadores explicam que o período de incubação do vírus (tempo entre o primeiro contato até o surgimento de sintomas) varia entre dois e 14 dias, sendo mais comum o surgimento de sinais da doença entre os dias cinco e seis. 

Um estudo publicado em maio pela Faculdade de Medicina Johns Hopkins (EUA) sugere que, do primeiro ao quarto dia após a exposição ao vírus, as chances do teste apontar falso-negativo variam de 100% a 67%. Já no quinto dia, período em que costumam aparecer os primeiros sintomas, as chances caem para 38%.

Continua após a publicidade

No oitavo dia, a probabilidade é ainda menor, apenas 20%. Elas voltam a aumentar nos dias subsequentes: no nono dia, há 66% de chances de dar falso-negativo.

A pesquisa se baseou no desempenho de testes PCR mostrado em sete estudos publicados anteriormente. Além disso, foram considerados, principalmente, pacientes que tiveram sintomas da Covid-19. 

Se você que está lendo essa matéria teve sintomas da doença – como tosse, febre e falta de ar –, mas o resultado deu negativo, há alguns outros fatores a serem considerados antes de sair por aí achando que está saudável.

Bill Miller, epidemiologista e médico da Universidade Estadual de Ohio, explicou ao jornal Washington Post que é possível calcular o risco de exposição considerando quatro fatores: o tempo gasto com outras pessoas, a distância que você se manteve delas, quão conhecidas elas eram e o quanto elas respeitam as instruções de distanciamento social e, por fim, se você estava em um ambiente interno ou externo. 

Continua após a publicidade

Uma pesquisa realizada na China e publicada em abril na revista científica Nature Medicine sugere que 44% das transmissões observadas no estudo tiveram origem em pacientes pré-sintomáticos. Por esse motivo, é importante manter o isolamento mesmo com sintomas leves, já que os pré-sintomáticos ou mesmo os assintomáticos (que não apresentam nenhum sintoma durante toda a infecção) também podem transmitir o vírus. 

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
resultado
teste
Vírus
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).