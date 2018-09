Remédio por ondas de rádio

Vítimas de câncer em estágio avançado precisam de altas e constantes doses de morfina para suportar a dor da doença, e sofrem desagradáveis efeitos colaterais como náuseas e letargia. Com o Sistema de Infusão Synchromed, lançado pela empresa americana Medtronic, a droga não é administrada ao paciente por via oral, mas injetada diretamente no local em que deve atuar – na bainha da medula, onde bloqueia a transmissão dos impulsos nervosos de dor.

A excelente vantagem do Sistema é que a bombinha da droga, implantada no peito ou no abdômen do paciente, é controlada por computador. O médico programa (e reprograma) a dose de medicamento e o tempo de injeção, o computador evita essa informação à bomba por ondas de rádio e a bomba libera a morfina através de um pequeno cateter. O estoque de morfina dura de três a seis semanas, dependendo das doses administradas, e é reposto com injeções intradérmicas.