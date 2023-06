Normalmente, o cérebro envia sinais da ínsula, uma região que capta as sensações do corpo, para o córtex cingulado, que regula as emoções.

Mas cientistas da Universidade Stanford descobriram que, nas pessoas que sofrem de depressão severa, essa ordem pode se inverter – com os neurônios do processamento emocional passando a “mandar” naqueles que registram as sensações físicas.

Os pesquisadores constataram que é possível corrigir esse problema, com uma técnica chamada estimulação magnética transcraniana (TMS): ela consiste em aplicar campos magnéticos sobre determinadas regiões do cérebro, e com isso interferir na atividade elétrica delas.

Os cientistas testaram o procedimento (1) em 33 voluntários que sofriam de depressão. Metade deles foi submetida ao tratamento, com dez sessões por dia durante cinco dias (os outros receberam sessões placebo, com a máquina desligada).

Três dias após o final do teste, os pacientes tratados relataram grande alívio nos sintomas da depressão. E, o mais interessante, exames de neuroimagem mostraram que seus neurônios estavam disparando na ordem certa – com a ínsula mandando sinais

para o córtex, não o contrário.

Fonte Targeted neurostimulation reverses a spatiotemporal biomarker of treatment-resistant depression. A Mitra e outros, 2023.

