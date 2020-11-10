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Saúde

Vacina da Pfizer é eficaz contra Covid-19 – mas ainda deixa questões em aberto

Em testes preliminares, ela livrou pacientes do coronavírus em 90% dos casos. Entenda as perguntas que a vacina ainda precisa responder antes de ser liberada para uso.

Por Guilherme Eler 10 nov 2020, 19h31 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h29
Pfizer e os 90%
 (Udom Pinyo/Getty Images)
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Pelo mundo, existem 11 projetos de vacina contra o novo coronavírus que estão na fase 3 – a dos testes clínicos de larga escala. A empresa americana Pfizer, que está desenvolvendo uma dessas vacinas, divulgou resultados preliminares na última segunda-feira (9), indicando que seu produto (criado em parceria com a alemã BioNTech) é 90% eficaz em impedir que pessoas contraiam a Covid-19.

Os resultados são animadores: é a primeira vez que uma candidata a vacina é bem sucedida ao imunizar um grupo grande de pessoas – já que os dados de fase 3 das outras vacinas ainda não foram divulgados. Ao todo, 43.538 voluntários tomaram as duas doses da vacina da Pfizer, intercaladas num intervalo de três semanas. Como manda o figurino, metade deles recebeu o imunizante e o restante serviu como grupo de controle (placebo), para que cientistas comparassem os resultados. Nenhum dos participantes sabe em qual dos grupos está.

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Entre os 44 mil participantes do experimento, 94 foram diagnosticados com Covid-19. Apesar de não dizer quantos deles pertenciam ao grupo controle e quantos foram vacinados, o estudo afirma que a distribuição de casos positivos indica que 90% dos vacinados estavam imunes à doença. Esse percentual de imunização foi encontrado sete dias após os voluntários tomarem a segunda dose.

De acordo com a FDA – a Anvisa americana –, uma vacina contra o coronavírus que livre pelo menos 50% das pessoas imunizadas já estaria apta a ser distribuída no país. Os resultados divulgados pela Pfizer, que superam essa margem, podem ser suficientes para que a vacina consiga uma autorização para uso de emergência até o fim de novembro.

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Os dados do experimento ainda são preliminares – ou seja, não foram publicados em uma revista científica. Esse é um passo importante, já que, para virar literatura médica, é preciso que o experimento com a vacina cumpra critérios rigorosos. E tenha sua metodologia e eficácia reconhecidas por um grupo de cientistas independentes, que não participaram do estudo.

A falta de mais detalhes técnicos faz com que questões sobre o protótipo de vacina permaneçam em aberto. Não está claro, por exemplo, se a eficácia pode variar para diferentes grupos de participantes. Quer dizer, se o número de idosos ou crianças imunizados para Covid-19 seria o mesmo que o de adultos. Na fase 1, a vacina da Pfizer obteve respostas imunológicas mais baixas em pessoas mais velhas.

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Informações do tipo poderiam ajudar a definir quem tem prioridade de imunização. No caso de uma vacina que não protege toda a população de forma igual, vale a pena priorizar pessoas do grupo de risco ou vacinar quem tem mais chances de espalhar a doença – como profissionais que trabalham em casas de repouso ou frigoríficos, por exemplo?

Outra dúvida, especialmente importante no contexto de pandemia: se um paciente que recebeu a vacina entrar em contato com uma carga alta de vírus, que poderia fazê-lo ficar bem doente, ele ainda assim estaria imunizado? Ou a imunidade só serve para prevenir sintomas moderados/leves?

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“Quero entender o espectro da doença que a vacina previne”, diz Paul Offit, pesquisador da Universidade da Pensilvânia que faz parte de um comitê da FDA que vai avaliar a eficácia da vacina, em entrevista à Nature. “Seria interessante se, entre pessoas do grupo placebo [que não receberam a vacina] existissem casos graves de Covid-19″. Um resultado desse tipo poderia sugerir que a vacina impede versões graves da doença – ainda que não garanta imunidade completa em todos os casos.

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À agência Reuters, o presidente da BioNTech, Ugur Sahin, disse estar otimista de que o efeito da vacina dure pelo menos um ano. Não se sabe ao certo, no entanto, em quanto tempo ela precisaria ser renovada, já que os testes começaram há apenas 3 meses. E se o percentual de 90% de pessoas imunizadas se manterá alto depois de um período.

A logística de produção também se mostra um desafio. Não bastasse a missão de vacinar ao menos metade de uma população de 7 bilhões de pessoas, há também o fato de a vacina ser administrada em duas doses – vários dos principais candidatos à vacina funcionam por dose única. Isso acaba dobrando a quantidade demandada e o tempo necessário de imunização. Condições técnicas, como transporte e armazenamento, podem fazer com que a vacina da Pfizer demore a chegar em certas partes do planeta.

Após 10 meses, a pandemia de Covid-19 já infectou 51 milhões de pessoas, e fez mais de 1,2 milhão de vítimas. No Brasil, foram quase 5,7 milhões de casos, e 162 mil mortes.

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