Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Saúde

Vacina de Oxford não aumenta riscos de coágulos, aponta teste em larga escala

O teste feito com 32 mil voluntários nos Estados Unidos reforça a segurança do imunizante em adultos e idosos. A vacina apresentou 79% de eficácia para casos sintomáticos e 100% para casos graves de Covid-19

Por Carolina Fioratti 22 mar 2021, 18h24 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h35
.
 (Marcos del Mazo/Getty Images)
Continua após publicidade
Vacina de Oxford não aumenta riscos de coágulos, aponta teste em larga escala Priorizar nos meus resultados Google

Nesta segunda-feira (22), a farmacêutica AstraZeneca divulgou dados de um ensaio de Fase 3 da vacina AZD1222 – popularmente conhecida como vacina de Oxford – que reforçam a segurança e eficácia do imunizante. O estudo, conduzido em parceria com a Universidade de Columbia e a Universidade de Rochester, ambas americanas, acompanhou mais de 32 mil voluntários adultos, incluindo idosos com 65 anos ou mais.

Os dados indicam uma eficácia de 79% do imunizante em barrar a Covid-19 de forma sintomática – ou seja, é possível que parte das pessoas vacinadas contraiam o vírus e apresentem alguns sintomas. O mais importante, no entanto, é que a vacina se mostrou 100% eficaz em evitar quadros graves de Covid-19, em que há necessidade de internação. Ainda não se sabe se pessoas vacinadas podem transmitir o vírus, por isso cuidados como o uso de máscara e a preferência por ambientes abertos ou ventilados devem ser mantidos.

Nas últimas semanas, alguns países europeus (como Itália, Portugal e França) suspenderam o uso da vacina após relatos de que ela poderia estar relacionada ao risco aumentado de coágulos sanguíneos (trombose), incluindo trombose cerebral. No novo comunicado, a AstraZeneca afirma que não houve aumento de coagulação entre os voluntários, e que nenhum deles apresentou trombose cerebral. Um comitê de segurança conduziu uma revisão específica sobre eventos trombóticos com auxílio de um neurologista independente. Os países europeus já voltaram a aplicar o imunizante em suas populações.

Continua após a publicidade

 

Siga
Continua após a publicidade

O novo estudo também esclarece outros pontos que precisavam ser confirmados. O primeiro ensaio de Fase 3 da AstraZeneca focava, principalmente, em adultos entre 18 e 55 anos, havendo poucos dados sobre os efeitos do imunizante em idosos. A falta de evidências fez com que a vacina nem fosse liberada em alguns países, como os Estados Unidos. Dos mais de 32 mil voluntários do novo ensaio, cerca de 25% deles eram idosos com 65 anos ou mais. Para essa faixa etária, a vacina se mostrou 80% eficaz em evitar a Covid-19 sintomática e não apresentou efeitos colaterais. 

A maior parte dos voluntários eram americanos, mas também houveram participantes no Chile e Peru. A AstraZeneca afirmou que a eficácia da vacina se manteve consistente em todas as etnias, porém houve pouca diversidade entre os voluntários da pesquisa – 79% deles eram brancos/caucasianos. Além disso, 60% dos participantes do estudo tinham comorbidades associadas ao maior risco de agravamento da Covid-19, como diabetes, obesidade e doenças cardíacas.

Continua após a publicidade

Das 32.449 pessoas que participaram do estudo, 21.583 receberam o imunizante, enquanto os outros receberam um placebo. No total, foram reportados 141 casos sintomáticos de Covid-19. As vacinas foram oferecidas no regime de duas doses, com intervalo de quatro semanas entre a primeira aplicação e a segunda. 

Ensaios anteriores mostraram que a vacina apresenta uma maior eficácia se for aplicada com um intervalo estendido de até 12 semanas. No Brasil, o imunizante está sendo oferecido dessa forma, sob autorização da Anvisa. A vacina de Oxford-AstraZeneca pode ser transportada e manuseada em condições normais de refrigeração (de 2 a 8 graus Celsius) por pelo menos seis meses, o que facilita a logística de distribuição.

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
IMUNIZAÇÃO
Oxford
segurança
vacina
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).