Agosto é temporada de estrelas-cadentes – encontre um bom local para vê-las

Agosto é uma boa época para ver meteoros – ou, como é mais divertido chamá-los, estrelas-cadentes. Isso ocorre porque, em seu movimento de translação em torno do Sol, este é um mês em que a Terra passa por uma quantidade grande de destroços de cometas ou asteroides.

Esses detritos, que podem ser tão pequenos quanto um grão de areia, deixam para trás um fluxo brilhante de luz à medida que queimam pelo atrito com a atmosfera da Terra.

Neste agosto, haverá três chuvas de meteoros diferentes e simultâneas: as Delta Aquáridas do Sul, as Alpha Capricornídeas e as Perseidas. Cada uma tem um período e picos diferentes. Veja abaixo o calendário das chuvas de meteoros e dicas para conseguir acompanhá-las.

Delta Aquáridas do Sul

As Delta Aquáridas do Sul são mais visíveis do Hemisfério Sul, na direção da constelação de Aquário. Estão ativas desde aproximadamente 18 de julho e atingiram seu pico na noite entre 29 e 30 de julho. Mas se você perdeu, não tem problema! Elas permanecem ativas até 21 de agosto. São velozes e de luz fraca, e aparecem em vídeos como um traço.

Alpha Capricornídeas

As Alpha Capricornídeas são visíveis de ambos os hemisférios, olhando para a constelação de Capricórnio. Estão ativas entre 7 de julho e 15 de agosto, e atingiram seu pico entre 30 e 31 de julho. São menos velozes do que as Delta Aquáridas do Sul, e duram vários segundos no céu. Em vídeos, aparecem como pontinhos luminosos.

Perseidas

Conhecida como uma das melhores chuvas do ano, as Perseidas são melhores vistas no Hemisfério Norte, mas também podem ser vistas no Sul, na constelação de Perseu (daí o nome). Estão ativas entre 17 de julho e 24 de agosto. Diferentemente das outras, que são distribuídas mais igualmente entre as noites, as Perseidas têm um pico acentuado na noite entre 11 e 12 de agosto.

Como enxergar as chuvas de meteoro?

Para observá-las, não é preciso de nenhum tipo de equipamento. Aliás, o uso de binóculos e telescópios pode atrapalhar, já que essas ferramentas limitam a visão a pequenas porções do céu. O mais importante é que a noite esteja sem nuvens, e que você esteja em um lugar afastado, com pouca poluição luminosa.

Se você pretende se tornar um caçador de chuvas de meteoro, pode procurar um lugar com baixa poluição luminosa perto de você neste mapa interativo. Aí, é só se sentar com os olhos grudados na abóbada celeste e vencer o sono da madrugada.

