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Como mudar de casa sem perrengues?

Caixas reforçadas. Planta do imóvel. Kit de sobrevivência. Veja o que você precisa saber para uma mudança sem dor de cabeça.

Por Rafael Battaglia 13 abr 2022, 18h42 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h43
Ilustração de um molusco fora do casco e dentro de uma casa, segurando uma caneca de café. Ao lado, há uma caixa de correspondências.
 (Giovanna Favetta/Superinteressante)
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1 – Prepare-se

Ilustração de um molusco com casca assinalando uma lista de tarefas.
(Giovanna Favetta/Superinteressante)

Avise os dois condomínios (o do qual você está saindo e o novo) e descubra as regras de mudança de cada um, como horários permitidos e se o elevador vai precisar de proteção. Meça com antecedência os móveis e veja se caberão no elevador e na casa nova (se necessário, desmonte os maiores). Faça uma vistoria na futura residência, dos registros ao estado da fiação. 

2 – Hora de encaixotar

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Ilustração de um molusco com casca em cima de várias caixas escrito
(Giovanna Favetta/Superinteressante)

Caixas muito pesadas são péssimas de carregar. Coloque itens pesados até a metade e preencha a outra parte com coisas leves (roupas, lençóis). Livros podem ir em caixas pequenas (as book boxes), que facilitam o transporte.

Siga

É importante encher as caixas para que o papelão não afunde depois. Reforce o fundo de todas elas com fita adesiva e crie etiquetas para facilitar o desembrulho (uma cor para cada cômodo, por exemplo). 

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3 – Kit de sobrevivência

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Ilustração de um molusco com casca segurando uma maleta e uma vassoura, com itens de limpeza ao lado.
(Giovanna Favetta/Superinteressante)

Faça uma mala com itens essenciais (trocas de roupa, toalha, nécessaire, água, lençol), como se fosse viajar. Assim você não precisará abrir todas as caixas em busca da sua escova de dentes ou do seu pijama. Monte também um kit de limpeza e faça uma faxina na casa nova antes de receber caixas e móveis. 

4 – No dia da mudança…

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Ilustração de um molusco fora do casco e dentro de uma casa, segurando uma caneca de café. Ao lado, há uma caixa de correspondências.
(Giovanna Favetta/Superinteressante)

Pense bem antes de contratar um caminhão: às vezes, tudo pode caber em uma caminhonete – e sai mais em conta. Se não quiser ter enxaqueca com isso, há empresas que, além do transporte, embrulham sua louça, protegem cada taça com plástico-bolha… Por fim, desfaça as caixas aos poucos – e por cômodos. Siga a ordem dos essenciais: banheiro, quarto, cozinha e, por último, a sala.

Saiba mais

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Antídotos para dor de cabeça

  • Vai usar plástico-bolha? Envolva toda a superfície dos objetos com as bolhas viradas para fora e prenda tudo com um pedaço de fita adesiva.
  • Preencha os espaços vazios das caixas com papel amassado. Isso reforça a proteção e evita que os objetos balancem.
  • Peça ao novo condomínio a planta do imóvel. Ela contém todas as medidas da residência, além de informar quais são as paredes de sustentação e por onde passam a fiação e o encanamento. Ninguém merece pendurar um quadro e ganhar um vazamento de brinde.
  • O cabo de internet não passa do hall social para o seu apê? Não se desespere: contrate uma empresa especializada em desobstruir conduítes (nome técnico para “abrir espaço no buraco para o fio”).
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