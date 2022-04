Como mudar de casa sem perrengues?

1 – Prepare-se

Avise os dois condomínios (o do qual você está saindo e o novo) e descubra as regras de mudança de cada um, como horários permitidos e se o elevador vai precisar de proteção. Meça com antecedência os móveis e veja se caberão no elevador e na casa nova (se necessário, desmonte os maiores). Faça uma vistoria na futura residência, dos registros ao estado da fiação.

2 – Hora de encaixotar

Caixas muito pesadas são péssimas de carregar. Coloque itens pesados até a metade e preencha a outra parte com coisas leves (roupas, lençóis). Livros podem ir em caixas pequenas (as book boxes), que facilitam o transporte.



É importante encher as caixas para que o papelão não afunde depois. Reforce o fundo de todas elas com fita adesiva e crie etiquetas para facilitar o desembrulho (uma cor para cada cômodo, por exemplo).

3 – Kit de sobrevivência

Faça uma mala com itens essenciais (trocas de roupa, toalha, nécessaire, água, lençol), como se fosse viajar. Assim você não precisará abrir todas as caixas em busca da sua escova de dentes ou do seu pijama. Monte também um kit de limpeza e faça uma faxina na casa nova antes de receber caixas e móveis.

4 – No dia da mudança…

Pense bem antes de contratar um caminhão: às vezes, tudo pode caber em uma caminhonete – e sai mais em conta. Se não quiser ter enxaqueca com isso, há empresas que, além do transporte, embrulham sua louça, protegem cada taça com plástico-bolha… Por fim, desfaça as caixas aos poucos – e por cômodos. Siga a ordem dos essenciais: banheiro, quarto, cozinha e, por último, a sala.

Saiba mais

Antídotos para dor de cabeça

Vai usar plástico-bolha? Envolva toda a superfície dos objetos com as bolhas viradas para fora e prenda tudo com um pedaço de fita adesiva.

Preencha os espaços vazios das caixas com papel amassado. Isso reforça a proteção e evita que os objetos balancem.

Peça ao novo condomínio a planta do imóvel. Ela contém todas as medidas da residência, além de informar quais são as paredes de sustentação e por onde passam a fiação e o encanamento. Ninguém merece pendurar um quadro e ganhar um vazamento de brinde.

O cabo de internet não passa do hall social para o seu apê? Não se desespere: contrate uma empresa especializada em desobstruir conduítes (nome técnico para “abrir espaço no buraco para o fio”).

