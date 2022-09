Por que a Nasa tem o prêmio Snoopy de Prata?

Você não leu errado. A Nasa tem um prêmio chamado Silver Snoopy (Snoopy de Prata; sim, o cachorrinho do Charlie Brown). Mais de 15 mil pessoas foram premiadas desde 1968, quando a láurea surgiu, e nenhum astronauta está nessa lista.

Pelo contrário: são eles quem entregam o prêmio para aqueles que trabalham nos bastidores das missões. É uma forma de homenagear e reconhecer o trabalho das equipes de pesquisa e suporte responsáveis pela segurança e pelo sucesso dos programas espaciais.

O Silver Snoopy consiste em um pin prateado com o personagem em um traje espacial. Todos os pins voam em missões espaciais e, depois, são entregues com uma carta que explica de qual viagem o objeto participou – além de um certificado assinado e emoldurado.

Por que o prêmio foi criado?

Nos anos 1960, a Nasa trabalhava no Programa Apollo para explorar a Lua e colocar um astronauta no satélite. Era o terceiro programa de exploração espacial da agência americana, que disputava a superioridade no espaço com a União Soviética.

Em 1967, aconteceu uma tragédia na primeira missão tripulada do programa (a Apollo I). Um incêndio na cabine durante um ensaio de lançamento matou os três membros da tripulação. Uma das providências que a agência tomou foi tentar aproximar os astronautas e a equipe de apoio da Terra, conscientizando seus funcionários sobre o impacto que eles tinham na segurança das tripulações.

Daí surgiu o Silver Snoopy. Quem teve a ideia foi Al Chop, então diretor de relações públicas do Manned Spacecraft Center – agora chamado de Lyndon B. Johnson Space Center, onde acontecem pesquisas e treinamentos para voos espaciais tripulados.

Dar uma cara amigável para o programa espacial também cairia bem – e o Snoopy, assim como outros personagens do cartunista americano Charles M. Schulz, era uma estrela na época. Chop foi atrás da permissão para usar o personagem, e Schulz acabou desenhando o Snoopy com traje espacial que ainda hoje aparece no pin prateado.

Parceria de 50 anos

Schulz era um entusiasta dos programas espaciais e criou uma série de histórias em quadrinhos do Snoopy na Lua, na época das missões Apollo. E a parceria entre o personagem e a Nasa não ficou só no prêmio prateado.

O Snoopy virou símbolo do sucesso das missões espaciais, protagonizou cartazes, participou de atividades educativas realizadas pela Nasa e fez parte das comemorações de 50 anos da missão Apollo 10 com um minidocumentário.

O Snoopy também participa do Programa Artemis, da Nasa, que marcará o retorno dos astronautas à Lua nos próximos anos. Uma caixa dos pins Silver Snoopy vai decolar na missão Artemis I, e uma pelúcia do personagem funcionará como um “indicador de microgravidade”. Fofo.



