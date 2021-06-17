Coreia rejeita processo de escravas sexuais
Durante a Segunda Guerra Mundial, dezenas de milhares de coreanas foram raptadas e escravizadas pelo exército japonês. Quinze delas estão vivas até hoje - e ainda buscam justiça
Um grupo de mulheres coreanas, que foram capturadas pelo exército japonês e usadas como escravas sexuais durante a Segunda Guerra Mundial, teve seu pedido de indenização negado pela Justiça da Coreia do Sul.
Na decisão, o juiz alegou que o Japão já pediu desculpas oficialmente em 2015, quando constituiu um fundo de US$ 9,3 milhões para compensar as vítimas.
Dezenas de milhares de mulheres coreanas foram raptadas e escravizadas durante a guerra, mas apenas 240 tiveram seus casos reconhecidos pelo governo coreano. Quinze delas ainda estão vivas – e não aceitam o acordo de 2015.