Elon Musk pode se tornar primeiro trilionário do mundo até 2027, diz pesquisa

O bilionário sul-africano Elon Musk – de empresas como a SpaceX, Tesla e a rede social X, o antigo Twitter – pode virar o primeiro trilionário do mundo até 2027. Um relatório da organização Informa Connect Academy sobre o futuro clube do trilhão mostra que a fortuna de Musk vem crescendo numa taxa anual de cerca de 110%, e se o padrão se mantiver, ele vai ser o primeiro a alcançar esse marco.

De acordo com o índice dos bilionários da Bloomberg, Musk já é o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de cerca de US$ 248 bilhões – ou seja, R$ 1,4 tri (é mais fácil ser trilionário exclusivamente na moeda brasileira, por óbvio).

Vale lembrar que esse valor não é o que ele tem na conta do banco, em imóveis ou títulos públicos, por exemplo. A fortuna de Musk se deve, principalmente, ao valor de suas empresas – ou seja, aumenta conforme as ações delas valorizam. O destaque fica para a Tesla: atualmente, a montadora vale US$ 718 bi. O bilionário é dono de 22% das ações da companhia.

A segunda pessoa a alcançar o marco de trilionário seria o empresário indiano Gautam Adani, em 2028. Isso acontecerá se sua fortuna continuar crescendo, em média, 123% ao ano. Jensen Huang, da empresa de tecnologia NVIDIA, e Prajogo Pangestu, magnata da energia e mineração da Indonésia, também podem chegar ao primeiro trilhão em 2028. Bernard Arnault, o figurão francês do mercado de luxo, e Mark Zuckerberg, CEO da Meta, podem alcançar o mesmo patamar em 2030.

O relatório também fala de empresas que valem mais que um trilhão de dólares. As principais estão no ramo da tecnologia. As três companhias que valem mais dinheiro no mundo são a Microsoft, a Apple e a NVIDIA, as únicas que superam os US$ 3 trilhões em valor de mercado.

Resultados desiguais

Essa avaliação da Informa Connect Academy leva em conta o patrimônio líquido das 30 pessoas mais ricas do mundo. Ela usa dados da revista Forbes para entender as taxas de crescimento dessas fortunas nos últimos seis anos, alcançando uma média.

O primeiro bilionário do mundo, John D. Rockefeller, apareceu em 1916. Ele era o fundador e principal acionista da Standard Oil, empresa de exploração de petróleo. Na época, as grandes riquezas já andavam lado a lado com a poluição. Atualmente, outro relatório mostra que o 1% mais rico da população mundial causa mais emissões de carbono do que os 66% mais pobres, por exemplo. Essas emissões são o principal combustível das mudanças climáticas globais pelas quais estamos passando.

A fortuna de Musk, que pode se tornar o primeiro trilionário da história, cresceu principalmente nos últimos quatro anos, desde 2020. O relatório Desigualdade S.A., lançado pela Oxfam no início de 2024, mostra que sua riqueza cresceu 737% entre março de 2020, no início da pandemia, e novembro de 2023. Os cinco homens mais ricos do mundo viram suas fortunas combinadas dobrarem no mesmo período, que também representou um empobrecimento real para quase cinco bilhões de pessoas.

