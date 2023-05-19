Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
SÓ R$ 9,90/MÊS! No Dia do Cliente, leve Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço. Assine agora!
Sociedade

Infográfico: a balança comercial brasileira

Em 2022, as exportações do Brasil somaram US$ 335 bilhões. As importações, US$ 202,7 bi. Ou seja, vendemos bem mais do que compramos: superávit de US$ 62,3 bi – 1,5% a mais em relação a 2021 e um recorde da série histórica, que começou em 1989. Veja quem são os nossos principais parceiros comerciais.

Por Rafael Battaglia 19 Maio 2023, 10h18 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Vista aérea de navios de carga em porto com vários carregamentos de containers.
 (ProPIC/Getty Images)
Continua após publicidade
Infográfico: a balança comercial brasileira Priorizar nos meus resultados Google

Texto Rafael Battaglia | Design Juliana Krauss | Edição Alexandre Versignassi

Exportações

O que entra na conta

A balança comercial considera itens primários (as commodities, que vêm da agricultura, da pecuária e da mineração) mais produtos feitos pela indústria. Não entram na equação serviços, gastos com turismo nem o frete e o combustível do comércio exterior (tudo isso é contabilizado em outra balança – a de serviços). Veja o infográfico abaixo:

Infográfico sobre exportação.
Clique na imagem para ampliá-la. (Arte/Superinteressante)
Continua após a publicidade

Os mais pedidos

Siga

Soja, petróleo e minério de ferro somaram 28% das exportações em 2022. 70% da soja e 63% do minério de ferro daqui vão para a China – que os usa, sobretudo, para ração animal e construção civil. O país virou o principal parceiro comercial do Brasil em 2009, desbancando os EUA.

Qué pasa, hermano

Continua após a publicidade

A Argentina é o 3º maior destino das nossas exportações. Vendemos, principalmente, minério de ferro, automóveis e tratores. Mas, em 2021, perdemos o posto de maior fornecedor para a China. O país asiático ficou com 21,4% das importações argentinas (nós temos 19,6%). Os chineses vendem, sobretudo, notebooks, TVs e herbicidas.

Infográfico com dados sobre exportação.
(Arte/Superinteressante)
Continua após a publicidade

Terra do Van Gogh

O 4º maior parceiro do Brasil é a Holanda, que em 2020 dobrou a sua compra de soja. O trunfo holandês é o porto de Roterdã, o maior da Europa. O país aproveita a vantagem logística para fazer comprinhas extras: 60% da soja adquirida é reexportada para outros países europeus (crua ou sob a forma de farinha ou óleo, que têm maior valor agregado).

Importações

Infográfico sobre importação.
Clique na imagem para ampliá-la. (Arte/Superinteressante)
Continua após a publicidade

Direto para o agro

Somos o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo e o maior importador: 85% do que é usado aqui vem de fora (US$ 24,8 bi, em 2022). Desse total, 23% vem da Rússia – o que ajuda a entender a não-adesão do Brasil às sanções econômicas impostas ao país após a invasão na Ucrânia.

Mais petróleo?

Continua após a publicidade

O Brasil produz 3 milhões de barris por dia e consome 2,5 mi. Ainda assim, nossa segunda maior importação é a de combustíveis (US$ 23,6 bi), pois as refinarias não dão conta de atender à demanda interna por gasolina, diesel e derivados. O país também importa petróleo bruto leve – que é misturado no refino com o óleo extraído aqui, mais pesado.

O pão nosso

O Brasil depende do trigo argentino: importamos 4,5 milhões de toneladas em 2022. O número deve diminuir em 2023, já que secas e geadas derrubaram a colheita pela metade na Argentina. Mas essa dependência tem diminuído: além de comprarmos de outros países (EUA, Rússia, Canadá), o Brasil teve safra recorde do grão (9,5 milhões de toneladas).

E a Shein?

A blusinha que você compra online não entra na conta da balança comercial. Produtos do tipo ficam na seara das importações de baixo valor via encomendas internacionais – que somaram US$ 30 bilhões desde 2010. 44% dessas compras (US$ 13,1 bi), vale dizer, foram feitas só em 2022.

Infográfico com dados sobre exportação e importação.

Usamos os valores e a classificação disponíveis na plataforma Comex Vis, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Agradecimento: Carla Beni, economista e professora de MBAs da FGV.

 

Publicidade
TAGS:
Brasil
comércio
Economia
Sociedade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).