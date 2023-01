Manual: como começar a investir?

Abra o app do seu banco…



…E busque um fundo DI. Trata-se de uma alternativa segura e especialmente rentável em momentos de juros nas alturas. Eles costumam aparecer na aba “juros pós-fixados” dos menus de investimentos. Busque pela menor taxa de administração possível (tipo 0,3% ao ano).

Xô, poupança

Poupança não cobra taxas nem IR. Mas pode esquecer. Em 2022, ela rendeu 7,89%. Ou seja, R$ 10 mil ali teriam virado R$ 10.789. Num fundo DI típico, após impostos e uma taxa de administração de 0,3%, os mesmos R$ 10 mil se transformariam em R$ 10.869. Ou seja, um rendimento de 8,69%.

Tesouro direto

Acostumou-se a poupar? Abra conta numa corretora (pode ser a do seu banco mesmo) e acesse o site do Tesouro Direto. Comece pelos títulos do Tesouro Selic, que rendem parecido com os fundos DI, mas cobram só 0,2% de taxa anual. Melhor ainda: investimentos até R$ 10.000 ficam isentos dessa tarifa.

Continua após a publicidade

IPCA+

No Tesouro Direto também há os títulos IPCA+. O IPCA+2035 pagava em dezembro a inflação mais 6,29% de juros ao ano até o vencimento (em 2035). Num cenário com inflação média de 4% e Selic de 7%, R$ 10 mil ali se transformam em R$ 30,1 mil nesse período, contra R$ 22,1 mil do Tesouro Selic.

Para saber mais

Renda variável

-A renda fixa do Tesouro IPCA+ só é garantida se você segurar o título até o vencimento. Caso precise sacar antes, vira renda variável. Você perde forte se a Selic subir e ganha igualmente pesado se ela entrar em queda livre.

-Ações? Escolher a dedo é uma tarefa complexa. Melhor começar pelos ETFs que acompanham o sobe e desce do Ibovespa, como o BOVA11, ou os que seguem o S&P 500, como o IVVB11. Você os encontra no home broker da corretora.

–Cripto? Bancos e corretoras têm oferecido “investimentos” em cripto. Mas isso não é investimento. É aventura, indiscernível de jogo de azar. Só cogite se estiver muito familiarizado com renda variável. E esteja preparado para perder tudo.

-Antes de tudo, tenha uma reserva de emergência. É aquele dinheiro que você pode resgatar rápido no caso de um perrengue financeiro. Junte o equivalente a seis meses do seu rendimento antes de ser ousado nos investimentos.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram