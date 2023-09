Manual: como fazer as suas roupas durarem mais?

1 – Na máquina

Evite misturar tecidos – o atrito dos grossos com os mais finos pode formar aquelas bolinhas indesejadas. Feche zíperes e botões para que eles não se enrosquem em outras peças. Deixe as roupas coloridas de molho por 15 minutos e lave-as em água fria, viradas do avesso. As brancas pedem mais molho (de uma a duas horas) e água quente.

2 – Na secagem

Vire roupas coloridas e jeans do avesso e deixe-as na sombra, para não desbotar. As brancas podem pegar sol (mas recolha assim que ficarem prontas, o que preserva as fibras). Para evitar peças deformadas, dobre as camisetas ao meio no varal; para calças e bermudas, use ao menos três prendedores, de modo que elas fiquem retas. Com camisas e jaquetas, ponha para secar já no cabide.

3 – No armário

Opte por cabides grossos, como os de madeira. Os finos deformam as peças. O que você pouco usa (como paletós e vestidos) devem ficar em sacos de TNT, e não de plástico (a roupa precisa “respirar”). Duas vezes por ano, esvazie o armário e desinfete o interior com um pano e um pouco de vinagre (se o seu guarda-roupas acumula umidade, faça isso a cada dois meses).

4 – Cuidado especial

Suéteres e roupas de lã deformam facilmente. Por isso, não seque esse tipo de roupa no varal – mas sim numa superfície plana, apoiada numa toalha. No armário, não pendure – dobre. Com jeans, o lance é lavar o menos possível, para não desbotar. Adie a ida à máquina deixando as peças respirarem e limpando sujeiras pontuais. Se não tiver jeito, lave-as viradas do avesso.

E mais:

– Não exagere no amaciante. Com toalhas, use metade da quantidade recomendada – e só depois da quinta lavagem, para que mantenham a capacidade de absorção.

– Cheque as instruções da etiqueta de cada peça e confie nos modos de lavagem da sua máquina. Use-a com ⅔ da capacidade. Lotá-la pode prejudicar a performance.

– Para remover bolinhas de tecido, não use lâminas de barbear. Opte por aparelhos “papa-bolinhas” (custam a partir de R$ 30). Ou improvise com um bolo de fita crepe.

– Peças delicadas vão em sacos protetores para protegê-las do atrito na máquina. Com roupas de cama, sacuda antes de pôr para lavar para se livrar de pelos e cabelo.

Fonte: Fernando Ricci, criador da página “Roupa suja se lava na máquina” (@lavadorasderoupas_oficial)

