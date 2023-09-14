Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
Sociedade

Manual: como fazer as suas roupas durarem mais?

Da lavagem à hora de guardar no armário, veja como prolongar o aspecto de novo de camisetas, calças e casacos.

Por Rafael Battaglia 14 set 2023, 17h11 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
Foto aproximada da etiqueta da blusa com instruções de lavagem.
 (Kinga Krzeminska/Getty Images)
Continua após publicidade
Manual: como fazer as suas roupas durarem mais? Priorizar nos meus resultados Google

1 – Na máquina

Ilustração de uma gaveta de roupas com divisórias remetendo ao Yin Yang.
(Malu Menezes/Superinteressante)

Evite misturar tecidos – o atrito dos grossos com os mais finos pode formar aquelas bolinhas indesejadas. Feche zíperes e botões para que eles não se enrosquem em outras peças. Deixe as roupas coloridas de molho por 15 minutos e lave-as em água fria, viradas do avesso. As brancas pedem mais molho (de uma a duas horas) e água quente.

2 – Na secagem

Ilustração de um varal de camisas.
(Malu Menezes/Superinteressante)
Continua após a publicidade

Vire roupas coloridas e jeans do avesso e deixe-as na sombra, para não desbotar. As brancas podem pegar sol (mas recolha assim que ficarem prontas, o que preserva as fibras). Para evitar peças deformadas, dobre as camisetas ao meio no varal; para calças e bermudas, use ao menos três prendedores, de modo que elas fiquem retas. Com camisas e jaquetas, ponha para secar já no cabide.

Siga

3 – No armário

Continua após a publicidade
Ilustração de um gaveteiro animado guardando sacos de roupas dentro de sí.
(Malu Menezes/Superinteressante)

Opte por cabides grossos, como os de madeira. Os finos deformam as peças. O que você pouco usa (como paletós e vestidos) deve ficar em sacos de TNT, e não de plástico (a roupa precisa “respirar”). Duas vezes por ano, esvazie o armário e desinfete o interior com um pano e um pouco de vinagre (se o seu guarda-roupas acumula umidade, faça isso a cada dois meses).

4 – Cuidado especial

Continua após a publicidade
Ilustração de um suéter e uma calça jeans expostas sob a mesa.
(Malu Menezes/Superinteressante)

Suéteres e roupas de lã deformam facilmente. Por isso, não seque esse tipo de roupa no varal – mas sim numa superfície plana, apoiada numa toalha. No armário, não pendure – dobre. Com jeans, o lance é lavar o menos possível, para não desbotar. Adie a ida à máquina deixando as peças respirarem e limpando sujeiras pontuais. Se não tiver jeito, lave-as viradas do avesso.

E mais:

Continua após a publicidade

– Não exagere no amaciante. Com toalhas, use metade da quantidade recomendada – e só depois da quinta lavagem, para que mantenham a capacidade de absorção.

– Cheque as instruções da etiqueta de cada peça e confie nos modos de lavagem da sua máquina. Use-a com ⅔ da capacidade. Lotá-la pode prejudicar a performance.

– Para remover bolinhas de tecido, não use lâminas de barbear. Opte por aparelhos “papa-bolinhas” (custam a partir de R$ 30). Ou improvise com um bolo de fita crepe.

Continua após a publicidade

– Peças delicadas vão em sacos protetores para protegê-las do atrito na máquina. Com roupas de cama, sacuda antes de pôr para lavar para se livrar de pelos e cabelo.

Fonte: Fernando Ricci, criador da página “Roupa suja se lava na máquina” (@lavadorasderoupas_oficial)

Publicidade
TAGS:
guarda-roupa
PRODUTO DE LIMPEZA
Roupas
Sociedade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).