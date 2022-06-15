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Sociedade

Manual: como fazer pequenos ajustes de costura?

O botão saiu da camisa? Precisa fazer a barra da calça em poucos minutos? A gente te ensina.

Por Rafael Battaglia 15 jun 2022, 11h31 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h44
Ilustração de uma caixinha com itens de costura.
 (Bia Leme/Superinteressante)
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1 – Primeiros socorros

Ilustração de uma caixinha com itens de costura.
(Bia Leme/Superinteressante)

O kit básico consiste em alfinetes, pequenos carretéis de linhas (prefira cores básicas, como branco e preto), tesoura e agulhas com buracos visíveis e de diferentes espessuras (finas para tecidos finos, grossas para os grossos). Vale também guardar alguns botões e ter uma tesoura específica para cortar tecido.

2 – Pontos para unir tecidos

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Ilustração de um pedaço de tecido com 3 tipos de pontos de costura.
(Bia Leme/Superinteressante)

Para manter duas camadas de tecido juntas temporariamente (como numa prova de roupa), o ponto de alinhavo tem baixa fixação e quebra o galho. Já o ponto corrido (com espaçamento menor das linhas tracejadas) dá mais segurança para a fixação (o ponto atrás, mais ainda).

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Há também os pontos de acabamento, usados para decorar bainhas, por exemplo. A professora Náthaly Adamo, do curso Modelagem e Costura do Senac São Paulo (e que nos ajudou a escrever este manual), tem vídeos ensinando o passo a passo de diversos pontos manuais. Veja abaixo o do ponto de alinhavo:

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Assista aos outros aqui e aqui.

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3 – Para prender botões

Ilustração de passos para costurar um botão.
(Bia Leme/Superinteressante)

Passe a linha pelo buraco da agulha, amarre os dois e corte o restante da linha. Então enfie a agulha pelo avesso da roupa (para esconder o nó) e passe pelos buracos do botão. Cruze as linhas pelo menos três vezes. Por fim, passe a agulha por um fino pedaço de tecido na parte interna da roupa, faça um nó e corte o que sobrar de linha.

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4 – Gambiarra

Ilustração de um zoom numa barra de calça, que está com a barra cheia de alfinetes.
(Bia Leme/Superinteressante)

Precisa fazer a barra da calça, mas não tem tempo de costurar? Use alfinetes de segurança, que vão te proteger da ponta da agulha. Separe pelo menos quatro deles (para calças pantalonas, com barras mais largas, é melhor usar mais). Dobre a barra na altura que você quiser e vá prendendo as pernas da calça com os alfinetes.

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Outras dicas para ter na manga:

– Sempre que for cortar a linha do carretel, corte na diagonal. Dessa forma, você cria uma pontinha mais fina no fio – o que vai facilitar a passagem pelo buraco da agulha.

– Fio solto na roupa? Não puxe nem corte. Olhe o avesso da peça e puxe esse fiapo para dentro (com a mão ou uma agulha). Assim, você não acaba com a trama do tecido.

– Para barras, “belisque” só um pedaço da parte interna da calça com o alfinete (ou com a agulha, caso esteja costurando) para ele não aparecer na parte externa.

– A lavagem incorreta das roupas acelera o seu desgaste. Siga à risca as instruções das etiquetas sobre velocidade de centrifugação, temperatura da água e secagem.

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