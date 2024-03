Manual: como jogar boliche decentemente?

1. A bola

Escolha a mais pesada que você aguentar – as de 14 e 15 libras (6,3 e 6,8 kg) são as preferidas dos profissionais. Coloque os dedos anelar e médio nos furos de cima. O polegar vai no debaixo e deve sempre ficar apontado na direção dos pinos. Isso evita que a bola desvie e vá parar na canaleta. Firme o pulso para evitar lesões.

2. Posicionamento

Fique no centro da pista, com ombros e quadril virados para frente (sim: é quase irresistível entortar). Dê cinco passos e jogue a bola. Se você lança com o braço direito, seu pé de apoio, que dá o último passo, precisa ser o esquerdo, e vice-versa. Isso compensa o peso da bola. Cuidado com os joelhos: freadas bruscas antes do arremesso

podem machucá-los.

3. Oriente-se

Duas linhas pontilhadas antes do começo da pista delimitam a área de approach – o espaço para tomar impulso. No meio da pista há um conjunto de setas que apontam para os pinos. Use-as como um alvo intermediário. Iniciantes podem mirar na setinha do meio, jogadores avançados usam as outras setas para guiar bolas com efeito.

4. O arremesso

Depois que você pegar o jeito, tente mirar no pocket – a área entre os pinos 1 e 2 ou 1 e 3. Quando a bola bate nos pinos de lado, em vez de percorrer uma linha reta e atingir só o pino 1, o strike é garantido. Maneire na força: se o arremesso for muito agressivo, os pinos da frente vão explodir para cima, sem bater nos de trás.

Para saber mais:

-Um strike (derrubar todos os pinos) vale dez pontos e dobra a pontuação das duas próximas bolas. Já um spare (derrubar tudo em duas tentativas) dobra os pontos só da bola seguinte.

-Só sobraram pinos de um lado? Não lance a segunda bola rente à canaleta. Ela pode cair. Em vez disso, posicione-se no lado oposto da pista e jogue na diagonal, para a bola passar menos tempo na beiradinha.

-Jogadores profissionais usam bolas personalizadas para os seus dedos, com uma estrutura interna que ajuda em arremessos com efeito. As bolas comuns são mais difíceis de curvar.

-Em competições, os atletas também levam em conta o tipo de óleo usado na pista e a maneira como ele foi aplicado, já que isso pode afetar a velocidade e a trajetória da bola. Haja precisão.

Agradecimento: Stephanie Martins, jogadora profissional de boliche.

