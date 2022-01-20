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Manual: como não fazer feio nos jogos de bilhar

Os dias de errar a bola branca acabaram. Confira algumas dicas e truques para a hora da tacada.

Por Rafael Battaglia 20 jan 2022, 13h09 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Ilustração de uma pessoa posicionando o taco para bater na bola branca no bilhar.
 (Ana Kozuki/Superinteressante)
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A tacada

Ilustração de uma pessoa posicionando o taco para bater na bola branca no bilhar.
(Ana Kozuki/Superinteressante)

Apoie a mão na mesa a um palmo de distância da bola branca. Faça uma concha não muito alta e erga o polegar. Mova só o antebraço na hora da tacada – o braço permanece imóvel. Esse movimento de pêndulo dá firmeza. Incline-se e toque o queixo no taco. É um ponto de apoio extra, que ajuda na mira.

A bola branca

Ilustração de uma bola de bilhar branca, com marcação dos horários: 12h, 3h, 6h e 9h.
(Ana Kozuki/Superinteressante)
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Pense nela como um relógio. Se você acertar o taco em cima (12h), a bola branca continuará sua trajetória depois de atingir a colorida. Se acertar embaixo (6h), ela voltará na sua direção após o impacto. Bater nas laterais (3h e 9h) faz ela pegar efeito para a direita ou esquerda. Existem bolas de treino  com essas marcações.

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Hora de encaçapar

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Ilustração de duas bolas perto da caçapa da mesa de bilhar.
(Ana Kozuki/Superinteressante)

Encontre o “ponto de morte” – a região da bola colorida que você precisa acertar para que ela vá em direção ao buraco. Para fazer isso, trace uma linha imaginária entre a bola e o centro da caçapa. Use o taco para ajudar. Assim, você saberá se precisará acertar em cheio no meio da bola ou se deverá mirar um pouco mais para o lado.

Para fazer tabelas

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Ilustração de uma mesa real de bilhar e outra imaginária.
(Ana Kozuki/Superinteressante)

O jeito mais fácil é empregar a técnica do espelho. Tente visualizar uma mesa imaginária, que seja um reflexo da mesa de verdade. Ao traçar uma linha entre a bola branca de verdade com a bola colorida imaginária, você encontrará o ponto da mesa em que a bola colorida precisa bater.

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Não confunda os nomes

-Bilhar é um nome genérico, em português, para qualquer modalidade jogada em mesas com bolas e tacos. Equivale a falar em “jogos de baralho”, que podem ser vários: truco, tranca, buraco etc.

-A sinuca brasileira usa uma bola branca e sete coloridas. Cada uma delas vale de um a sete pontos. Se você tentar encaçapar fora da ordem para pontuar mais, e errar, será penalizado.

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-O mata-mata é a modalidade em que um grupo precisa encaçapar suas bolas sem tocar nas do outro. Há  variações como o Mata-8, em que a bola 8 fica por último e os dois grupos precisam encaçapá-la.

-O snooker envolve 12, 16 ou 21 bolas conforme o tamanho da mesa. Elas valem de um a sete, igual na sinuca, a diferença é que existem diversas bolas de um ponto – as vermelhas.

Fontes: Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca; tutoriais dos atletas profissionais Silvia Taioli e Noel Rodrigues Moreira, no YouTube.

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