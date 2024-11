Manual: como manter o seu quarto platonicamente limpo

Travesseiros

Não podem ser lavados – por mais que você os seque, o interior ainda ficará úmido, o que favorece o surgimento de fungos. Também não podem tomar sol, pois o calorzinho ajuda na proliferação de ácaros. O mundo ideal é usar uma capa protetora, impermeável por dentro e de algodão por fora. Lave-a uma vez por semana.

Colchão

Existem proteções impermeáveis como as dos travesseiros, que você lava à parte. Para evitar umidade, não borrife perfumes nem apoie toalhas molhadas. Uma vez por mês, polvilhe bicarbonato de sódio para desodorizá-lo. Espere ao menos meia hora e depois aspire o pó. E lembre-se: há empresas especializadas em limpá-los.

Continua após a publicidade

Roupa de cama

Lave os lençóis (e a fronha do travesseiro) uma vez por semana, seguindo as instruções da etiqueta. Não passe de quinze dias. Seque-os na máquina ou ao sol. Cobertores precisam de um banho a cada dois ou três meses. Não arrume a cama assim que acordar. Abra as janelas e deixe que o suor da noite anterior evapore por pelo menos uma hora.

Continua após a publicidade

Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Guarda-roupa

Abra as portas para ventilá-lo sempre que possível. Para evitar mofo, passe um pano umedecido com vinagre de álcool 6% uma vez por semana. Espalhe sachês de bicarbonato de sódio (para desodorizar) e sílica gel (para desumidificar). Duas vezes por ano, faça uma limpeza mais pesada, divida em etapas para não tirar tudo de uma só vez.

Para saber mais

– Guarde roupas que você usa pouco em sacos de TNT. Eles protegem da poeira e não formam bolor, ao contrário do plástico, que abafa as peças.

Continua após a publicidade

– Se você transpira muito ou está doente, troque a roupa de cama a cada quatro dias. Banhos noturnos diminuem as bactérias e células mortas que você leva para a cama.

– Vire colchões de espuma a cada dois meses para evitar deformações. Os de mola têm lado certo, mas alguns fabricantes recomendam girá-los na horizontal.

– Usada contra traças, a naftalina é um pesticida nocivo a humanos e animais. Só a use se for realmente necessário – e em sacos herméticos, nunca aberta no armário.

Continua após a publicidade

Fonte: Roberto Martins Figueiredo (Dr. Bactéria), biomédico.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram