Futurices

Canal

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Qual é o significado do monolito em 2001: Uma Odisseia no Espaço, a obra-prima de Stanley Kubrick? Qual é a mensagem de Solaris, a desafiadora fábula do soviético Andrei Tarkovsky? Este canal dedicado à ficção científica traz as respostas para esses e outros enigmas – bem como ótimas dicas de filmes do gênero.

Murderbot

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Série

Apple TV+

Ele é um SecUnit, androide criado para trabalhar como ajudante e segurança. Mas, após hackear a si mesmo, se torna capaz de fazer outras coisas – como observar, com humor ferino, a tolice dos humanos que o rodeiam. A história é baseada na série de livros The Murderbot Diaries, da americana Martha Wells. Estreia dia 16/5.

Aqui (2024)

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Filme

Amazon Prime

Conta a história de um pedaço de terra, desde quando ele era habitado por dinossauros até o século 21 – passando por uma era do gelo, a formação dos EUA, a gripe espanhola de 1918 e a construção de uma casa, onde uma família se estabelece. Os atores principais (Tom Hanks e Robin Wright) tiveram os rostos rejuvenescidos por IA.

A Extraordinária Vida de Ibelin (2024)

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Documentário

Netflix

Narra a vida do norueguês Mats Steen, um garoto que sofre de distrofia muscular de Duchenne, que leva à perda dos movimentos. Com a progressão da doença, ele passa cada vez mais tempo no mundo virtual de World of Warcraft – onde assume uma nova identidade, faz amigos e escapa para outra vida.

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