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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix, do Apple TV+ e da Amazon em maio

Os mistérios de "2001" e "Solaris", um androide bem-humorado, a história de uma sala através dos tempos - e a fuga de um garoto para o mundo virtual

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 Maio 2025, 10h00
Montagem com cenas dos filmes: Futurices, Murderbot, Aqui e A Extraordinária Vida de Ibelin.
 (YouTube/Apple TV+/Amazon Prime/Netflix/Montagem sobre reprodução)
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Futurices
Canal

YouTube
Qual é o significado do monolito em 2001: Uma Odisseia no Espaço, a obra-prima de Stanley Kubrick? Qual é a mensagem de Solaris, a desafiadora fábula do soviético Andrei Tarkovsky? Este canal dedicado à ficção científica traz as respostas para esses e outros enigmas – bem como ótimas dicas de filmes do gênero.

Murderbot

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Série
Apple TV+
Ele é um SecUnit, androide criado para trabalhar como ajudante e segurança. Mas, após hackear a si mesmo, se torna capaz de fazer outras coisas – como observar, com humor ferino, a tolice dos humanos que o rodeiam. A história é baseada na série de livros The Murderbot Diaries, da americana Martha Wells. Estreia dia 16/5.

Siga

Aqui (2024)

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Filme
Amazon Prime
Conta a história de um pedaço de terra, desde quando ele era habitado por dinossauros até o século 21 – passando por uma era do gelo, a formação dos EUA, a gripe espanhola de 1918 e a construção de uma casa, onde uma família se estabelece. Os atores principais (Tom Hanks e Robin Wright) tiveram os rostos rejuvenescidos por IA.

A Extraordinária Vida de Ibelin (2024)

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Documentário
Netflix
Narra a vida do norueguês Mats Steen, um garoto que sofre de distrofia muscular de Duchenne, que leva à perda dos movimentos. Com a progressão da doença, ele passa cada vez mais tempo no mundo virtual de World of Warcraft – onde assume uma nova identidade, faz amigos e escapa para outra vida.

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Filmes
Netflix
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