Nos EUA, algoritmo promete prever crimes uma semana antes que eles ocorram

Cientistas da Universidade de Chicago desenvolveram um novo algoritmo que, segundo eles, é capaz de prever crimes. O modelo analisa padrões de tempo e localizações geográficas extraídas de dados públicos para antever delitos com uma semana de antecedência – e 90% de precisão.

A ferramenta foi testada usando dados da cidade de Chicago para dois tipos de infração: crimes violentos (como homicídios e assaltos) e contra o patrimônio (roubos e furtos). A escolha desses dados é proposital. Segundo os pesquisadores, esses tipos de infrações são mais propensos a serem relatados à polícia, mesmo em regiões onde há desconfiança histórica e falta de cooperação com as autoridades. Além disso, eles consideraram esses crimes como menos propensos a interpretações tendenciosas, como é o caso dos relacionados a drogas.

O programa observa as coordenadas de espaço e marcações de tempo de cada ocorrência e detecta padrões para prever eventos futuros. Ele divide a cidade em porções de aproximadamente 305 metros quadrados e prevê o crime dentro dessas áreas – em vez de depender dos limites de bairros, que também estão sujeitos a preconceitos. O algoritmo manteve o desempenho ao analisar dados de outras cidades dos EUA, como Atlanta, Los Angeles, Filadélfia e São Francisco.

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O diferencial do algoritmo

Esforços anteriores em previsão de crime costumavam usar uma abordagem diferente, onde a criminalidade é descrita como uma epidemia: concentra-se em “pontos quentes” (bairros historicamente violentos, por exemplo) e que, a partir deles, espalha-se para áreas vizinhas. O problema, segundo os pesquisadores, é que essa abordagem deixa de lado a complexidade do ambiente social urbano e a relação entre o crime e os efeitos da aplicação policial.

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Um exemplo: em 2012, o Departamento de Polícia de Chicago, juntamente com pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Illinois, implementou o “Modelo de Risco de Crime e Vitimização”, que criou uma lista de potenciais envolvidos em casos de violência determinados por fatores como idade e histórico de prisão. Quanto mais alta a pontuação, mais propensos eles seriam a participar de uma ação violenta – tanto como agressores quanto como vítimas.



O programa foi descontinuado em 2020 após anos de controvérsias referentes aos incluídos na lista e a falta de acusações contra eles. Uma investigação do Chicago Sun-Times em 2017 revelou que quase metade das pessoas identificadas pelo modelo como potenciais autores nunca foram acusadas de porte ilegal de armas, enquanto 13% nunca foram acusadas de um crime grave.

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Por outro lado, o novo algoritmo usa centenas de milhares de padrões sociológicos para descobrir o risco de crime em um determinado tempo e espaço.

“Os modelos espaciais ignoram a topologia natural da cidade”, afirma o sociólogo e coautor James Evans. “As redes de transporte, por exemplo, respeitam limites físicos: ruas, passarelas, linhas de trem e ônibus. Já as redes de comunicação respeitam áreas de contexto socioeconômico semelhante. Nosso modelo permite a descoberta dessas conexões.”

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Resposta policial

O time de pesquisa também estudou a resposta policial ao crime. Eles analisaram o número de prisões após incidentes e compararam essas taxas entre bairros de diferentes status socioeconômicos. Os cientistas perceberem que crimes em áreas mais ricas resultaram em mais prisões, enquanto as prisões em bairros desfavorecidos caíram.

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Ou seja: o sistema deixou claro a diferença da ação policial de acordo com a região. Enquanto furtos, assaltos e homicídios que acontecem em bairros ricos recebem uma fatia considerável dos recursos policias, áreas mais pobres são negligenciadas.

“Demonstramos a importância de descobrir padrões específicos da cidade para a previsão de crimes relatados, o que gera uma nova visão dos bairros da cidade, nos permite fazer novas perguntas e nos permite avaliar a ação policial de novas maneiras”, relata Evans.

Aplicação

Os pesquisadores alertam que, por mais que a ferramenta esteja se mostrando precisa, não significa que ela deva ser usada para direcionar a aplicação da lei e invadir bairros de forma proativa. Do contrário, ela deve ser adicionada ao conjunto de políticas urbanas e estratégias de policiamento para combater a criminalidade.

“O algoritmo cria um ‘gêmeo digital’ de ambientes urbanos da vida real. Se você alimentá-lo com dados do passado, ele lhe dirá o que acontecerá no futuro. Não é mágico, há limitações, mas validamos e funciona muito bem”, conta Chattopadhyay. “Agora você pode usar isso como uma ferramenta de simulação para ver o que acontece se o crime aumentar em uma área da cidade ou se houver um aumento da fiscalização em outra área. Se você aplicar todas essas variáveis ​​diferentes, poderá ver como os sistemas evoluem em resposta.”