As noites de novembro serão ricas para os fãs de astronomia, que poderão observar a última superlua do ano, uma chuva de meteoros e também diversas conjunções astronômicas. As conjunções ocorrem quando dois ou mais corpos celestes parecem estar próximos no céu. É apenas uma ilusão de ótica causada pela nossa perspectiva, claro, já que eles seguem separados por milhares de quilômetros no espaço.

O destaque do mês vai para a chuva de meteoros Leonidas, que poderá ser observada, como diz o nome, na constelação de Leão. O fenômeno ocorre anualmente e atinge seu pico em meados de novembro. Segundo a Organização Internacional de Meteoros, neste ano, o auge será às 4 da manhã do dia 17. Depois disso, a melhor chance é na noite do dia 19 para o dia 20, entre 23:53 e 00:54 (horário de Brasília).

Apesar de durar praticamente o mês todo, a visibilidade da chuva de meteoros Leonidas deve ser atrapalhada pela coincidência de seu auge com a superlua de novembro.

Segundo a Nasa, no dia 15 de novembro haverá uma superlua. Esse fenômeno acontece até quatro vezes por ano, quando a lua cheia coincide com o perigeu, o ponto da órbita lunar em que ela está mais próxima da Terra. Durante esse período, o satélite natural parece até 14% maior e 30% mais brilhante do que o habitual. A diferença pode parecer pequena, mas deve causar impactos nas marés de todo o mundo.

Continua após a publicidade

Conjunções astronômicas de novembro de 2024

Logo no começo do mês, no dia 2, será possível observar uma rara conjunção de Lua, Mercúrio, Vênus e a estrela Antares no começo da noite. O quarteto ficará visível na direção oeste do céu, nas constelações de Libra e Escorpião.

Do nosso ponto de vista, a Lua terá companhia em outras noites do começo do mês. Na noite do dia 4, haverá uma conjunção entre Lua e Vênus na direção oeste, na constelação de Ofiúco; e no dia 10, Lua e Saturno serão visíveis na direção oeste, na constelação de Aquário, no meio da noite.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Já no dia 9, a conjunção entre Mercúrio e a estrela Antares deve ser visível no começo da noite, na direção oeste, na constelação de Escorpião.

Continua após a publicidade

No dia 16, Urano ficará em oposição com o Sol, e deve ficar visível durante toda a noite na constelação de Touro. Entretanto, o calendário Efemérides Astronômicas do Observatório do Valongo, elaborado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para enxergar Urano será necessário um céu bem escuro e o uso de binóculos.

No fim do mês, a Lua fica em conjunção com Júpiter durante toda a madrugada do dia 17, na constelação de Touro; e em conjunção com Marte na metade da noite do dia 20, na direção leste, na constelação de Câncer.

Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.